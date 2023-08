GC-Entdeckung Theo Corbeanu – Er bewarb sich per E-Mail beim Nationalteam – mit Erfolg Der neue Offensivmann macht bei den Grasshoppers auf sich aufmerksam. Doch wer ist dieser Kanadier, der für seinen Traum als Teenager seine Heimat verlässt? Loris Brasser Marcel Rohner

Der neue Flügelspieler der Grasshoppers hat nach seinem überzeugenden Saisonstart gut lachen. Foto: Dominique Meienberg

Theo Corbeanu weiss, wie es ist, abgelehnt zu werden. In Kanada sagten sie ihm, er sei nicht gut genug für die U-16-Auswahl des Landes. Ein erster Rückschlag in einer Karriere, die noch ganz am Anfang stand.