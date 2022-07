Fotoausstellung: #Züribild – Er entlockt Zürichs hässlichen Seiten das Schöne Seit viereinhalb Jahren zieht Journalist Thomas Zemp mit der Kamera los und veröffentlicht täglich ein Bild der Stadt jenseits von Postkartenmotiven. Jetzt sind seine Fotos in Wiedikon ausgestellt. Isabel Hemmel

Das eingepackte Auto im Kreis 3 lässt viel Raum für Spekulationen. Foto: Thomas Zemp

Eigentlich war es eine Trotzreaktion, diese Idee mit den regelmässigen Fotos von Zürich. Thomas Zemp war viel in Asien unterwegs. Damals als Reisejournalist, aber auch privat. Die Bildern postete er auf Facebook. Plötzlich wurden in seinem Umfeld immer mehr Stimmen laut, die monierten, er sei ja wohl nur noch im Ausland und kaum mehr in Zürich. Also packte Zemp seine Kamera, machte täglich ein Foto irgendwo in der Stadt und zeigte es auf Facebook.