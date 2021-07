Mordprozess am Bezirksgericht Horgen - Er erschlug sie im Schlaf – «hinterhältig und skrupellos»

Mordprozess Bezirksgericht Horgen – Staatsanwalt spricht von skrupelloser und unbegreiflicher Tat Ein 35-Jähriger tötete in der Au seine Ex-Partnerin. Der Staatsanwalt fordert dafür eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Pascal Jäggi UPDATE FOLGT

In der Au hat der Beschuldigte seine Ex-Partnerin getötet. Ihrer Familie fehlen bis heute Antworten zur Tat. Archivfoto: Conradin Knabenhans

Der Staatsanwalt wählt drastische Worte. Die Tötung einer jungen Frau in der Au habe skrupelloser nicht sein können, die Brutalität suche ihresgleichen. Die Tat sei unbegreiflich. Der Beschuldigte, ihr Partner, habe aufgrund seiner Eifersucht und aus besitzergreifendem Motiv gehandelt. «Wenn ich dich nicht haben kann, dann soll es keiner», sei die Einstellung des Täters gewesen.

Die Tat im Juli 2019 sei geplant gewesen, sagt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Bezirksgericht Horgen. Dafür sprächen ein Abschiedsbrief und seine ersten Aussagen bei der Polizei. Die ersten Sätze seien «ich habe meiner Freundin etwas Schlimmes angetan» und «sie hat mich betrogen» gewesen. In einem Brief, der in der gemeinsamen Wohnung in der Au gefunden wurde, schrieb er unter anderem, dass er die Getötete «aus ihrer Situation befreit» habe und er wisse, dass nie mehr ein Mann an ihrer Seite sein werde. Das Schreiben ist schon Tage vor der Tat verfasst worden.