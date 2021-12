Freigeist Mathias Joggi – Er findet das Glück inmitten von Niederlagen

HC Ajoie: Mathias Joggi – Er findet das Glück inmitten von Niederlagen Für den HC Ajoie ist er ein Held: Mathias Joggi, der sich einen Kindertraum erfüllte und auch schon verrückte Entscheide traf. Kristian Kapp

Vor den Clubfarben des HC Ajoie: Mathias Joggi neben der Raiffeisen-Arena in Pruntrut. Foto: Oliver Oettli

Mathias Joggi stand in seiner langen Karriere oft im Fokus. Nachwuchshoffnung in seiner Heimat Biel, ein 20-Tore-Stürmer mit 21 beim NLA-Durchbruch in Langnau, Meister in Davos, wo er erfolgreichstes Experiment Arno Del Curtos war – doch dazu später mehr. Joggi war auch der rauen Seite des Spiels nie abgeneigt. Wenn es sein musste, flogen die Fäuste, es gab Strafminuten, Sperren. Er war oft Reizfigur bei Gegnern und deren Fans und, was selten ist, auch mal bei deren Trainern: Klotens Anders Eldebrink schimpfte einst eher ruhig, Zugs Doug Shedden hingegen derart laut und vulgär, dass der Kanadier Post vom Einzelrichter erhielt.