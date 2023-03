Franz Rogowskis Filme im Xenix – Er fing als Tänzer an und wurde zum Arthouse-Star Das Xenix widmet dem deutschen Schauspieler Franz Rogowski eine Reihe. Er spielt stille Aussenseiter und einen durchgeknallten Bösewicht. Gregor Schenker

Franz Rogowski als schwuler Häftling in «Grosse Freiheit». Foto: PD

Eine von Franz Rogowskis extremsten Rollen ist die des Johannes aus «Luzifer»: In einer Szene leckt dieser die Wunden einer Tierärztin. Sie hat sich blutige Kratzer am Unterarm zugezogen, als sie die Eule untersucht hat, die er sich hält. Er hat einen ganzen Schlag voller Raubvögel. Die Ärztin nimmt ihre Verletzungen nicht weiter tragisch, doch Johannes steigert sich in eine Art Blutrausch hinein, die zur sexuellen Erregung wird.