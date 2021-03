Amoklauf in Boulder – «Er fing einfach an zu schiessen» In einem Supermarkt in Colorado hat ein Mann zehn Menschen getötet. Es war bereits die sechste Massenschiesserei mit mehr als vier Toten in den USA in diesem Jahr. Alan Cassidy aus Washington

Zehn Tote nach Amoklauf im Supermarkt: Ein verdächtiger Mann wird von den Polizisten abgeführt. Video: AFP

Wenn die Amerikaner davon reden, nach Corona zur Normalität zurückzukehren, meinen sie damit dasselbe wie die Menschen anderswo auch: Familienfeiern, Restaurantbesuche, Ferienreisen. Doch gerade wird wieder auf schmerzhafte Weise deutlich, was in den USA leider ebenfalls zur Normalität gehört: die Massenschiessereien.

Am Montag kam eine neue hinzu. Ein Schütze hat in einem Supermarkt im Bundesstaat Colorado zehn Menschen getötet. Es ist bereits die zweite Schiesserei binnen einer Woche, bei der mehrere Menschen gestorben sind.

Ereignet hat sich die Bluttat in Boulder, einer Stadt in den Rocky Mountains, nördlich von Denver. Noch sind viele Details ungeklärt. Nach allem, was bisher bekannt ist, betrat der Schütze um 14.30 Uhr den Supermarkt King Soopers. Laut Augenzeugen soll er bereits im Eingangsbereich erste Schüsse aus einem Gewehr abgefeuert haben: «Er kam einfach herein und fing an zu schiessen», sagte ein Mann gegenüber der Zeitung «Denver Post». Ein anderer beschrieb, wie Kunden und Mitarbeiter sofort zu den Ausgängen im hinteren Teil des Gebäudes rannten: «Es wirkte, als hätten alle von uns sich schon einmal vorgestellt, dass wir einmal im Leben in einer solchen Situation landen würden.»

Ein Verdächtiger in Haft

Wer nicht flüchten konnte, versteckte sich im Inneren des Supermarkts. Ein Grossvater erzählte dem lokalen TV-Sender 9News, dass er mit seinen Enkeln SMS austauschte, als diese sich in einem Schrank im Gebäude eingeschlossen hatten. Noch während die Tat im Gang war, stellte ein Augenzeuge einen Livestream auf Youtube. Darin war zu sehen, wie sich schwer bewaffnete Polizisten vor dem Supermarkt in Stellung brachten und sich mit einem Megafon an den Angreifer im Inneren wandten. Um 15.30 Uhr führten Polizisten einen Mann mit nacktem Oberkörper in Handschellen aus dem Supermarkt, der am Bein blutete.

Ob es sich bei dem Mann um den Schützen handelte, wie Augenzeugen vermuteten, war zunächst nicht klar. An einer Medienkonferenz erklärte sie, ein 21-Jähriger sei für die tödlichen Schüsse verantwortlich. Er sei in Gewahrsam und werde des zehnfachen Mordes beschuldigt. Die Polizei bestätigte zudem, dass unter den Opfern auch ein Polizist ist, der als einer der ersten Beamten am Einsatzort eingetroffen war. Er war ein 51-jähriger Vater von sieben Kindern. Über mögliche Motive des Schützen gab es keine Informationen.

Colorado ist von Amokläufen stark betroffen

Nach einer Zählung von CNN war die Tat bereits die sechste Massenschiesserei in diesem Jahr, bei der mehr als vier Menschen gestorben sind. Zu den tödlichen Ereignissen kommt eine lange Liste von Vorfällen mit Verletzten. Als während des langen Corona-Jahres das öffentliche Leben zurückgefahren wurde, sank auch die Zahl der Schiessereien – nur um jetzt wieder anzusteigen. Vergangene Woche hatte ein Mann im Grossraum Atlanta acht Menschen in Massagesalons erschossen. Weil die meisten von ihnen einen asiatischen Hintergrund hatten, prüfen die Ermittler ein rassistisches Motiv.

Fassungslosigkeit in der Bevölkerung: Zwei Frauen umarmsen sich in der Nähe des Tatortes. Foto: Joe Mahoney (AP/Keystone/22. März 2021)

Die Menschen in Colorado waren von der Waffengewalt der vergangenen Jahre besonders betroffen. Seit dem Amoklauf an einer Schule in Columbine im April 1999, bei dem 13 Menschen starben, gab es in dem Bundesstaat vier grössere Massenschiessereien, darunter im Juni 2012 in einem Kino in Aurora.

Von demokratischen Politikern wurden nach dem jüngsten Vorfall erneut Rufe nach schärferen Waffengesetzen laut. Das von den Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus hat diesen Monat ein Gesetz verabschiedet, das unter anderem strengere Sicherheitsüberprüfungen für Waffenkäufer vorsieht. Dieses droht jedoch im Senat am Widerstand der Republikaner zu scheitern. Auch das gehört zur amerikanischen Normalität.