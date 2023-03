Afghane verzweifelt bei Einbürgerung – Er flog nach Kabul, um fehlende Papiere aufzutreiben Nach zwölf Jahren in der Schweiz will Najib Azadi den roten Pass. Weil er dafür afghanische Dokumente braucht, unternahm der Coiffeur eine gefährliche Reise. Simon Bordier

Najib Azadi (30) führt das Coiffeurgeschäft K5 am Limmatplatz in Zürich. Foto: Anna-Tia Buss

Am 6. November 2022 steht Najib Azadi in einem Gerichtsraum in Kabul alleine vor einem Talibanführer, einem Mullah. Hier und jetzt entscheidet sich, ob der Coiffeur aus Zürich ein Dokument erhält, das zentral ist für sein Vorhaben. Er will Schweizer Staatsbürger werden. Und dafür braucht er das Wohlwollen dieses Mullahs.