Albanischer Ex-Minister – Er flüchtete wie ein Dieb Arben Ahmetaj war jahrelang der einflussreichste Minister Albaniens. Nun wird er von der Justiz per Haftbefehl gesucht – wegen Korruption. Er soll zusammen mit der Müllmafia Millionen veruntreut haben. Enver Robelli

Wo ist er? Die albanische Justiz wirft Ex-Finanzminister Arben Ahmetaj Korruption und Geldwäscherei vor. Foto: Abdulhamit Topal (Getty Images)

Albanien soll sauber werden. Das Land will der EU beitreten, und bevor dieser ferne Traum in Erfüllung geht, muss das Müllproblem gelöst werden. Plastiksäcke, alte Möbel, Kartons, rostige Metallteile, brennende Abfälle und wilde Mülldeponien – alles muss weg, wenn es nach den Plänen der Regierung geht. Danach, so die Hoffnung, werde Albanien in neuem Glanz erstrahlen und noch mehr Touristen anlocken.