Serie «Wie wir leben» – «Er fragte mich: ‹Mark, wohnst du auf dem Campingplatz?›» Dass Abenteuerleben und Bürojob vereinbar sind zeigt Mark Saint (57). Er lebt von Frühling bis Herbst im Wohnmobil – und arbeitet tagsüber in einer Grossbank. Tina Huber

Die Hemden für den Bankjob lässt er im Büro waschen und bügeln: Mark Saint auf dem Campingplatz Fischers Fritz am Stadtrand von Zürich. Foto: Anna-Tia Buss

«Seit vier Jahren wohne ich von Frühling bis Herbst auf dem Campingplatz. Mein Wohnmobil stammt aus einer limitierten Spezialserie, es hat ein eingebautes Fake-Cheminée und ist im Alpin-Chic-Stil eingerichtet. Die Idee, so zu leben, entstand aus dem Wunsch, öfter draussen zu sein. Ich bin mit Camping aufgewachsen, als Kind ging ich mit den Eltern zelten und bis vor ein paar Jahren besass ich ein VW-Büssli. Aber ich benutzte es nicht so oft, wie ich eigentlich wollte. Wenn man am Freitagabend müde von der Arbeit nach Hause kommt, setzt man sich eben doch nicht als Erstes ins Büssli und fährt los.