Reichsbürger-Prozess im Baselbiet – «Er hätte mit einer Sondereinheit geholt werden müssen» Der Beschuldigte taucht nicht auf. Wie ein Reichsbürger gegen das System aufbegehrt und warum ein Landesverweis gemäss Staatsanwaltschaft alternativlos ist. Mirjam Kohler Sebastian Schanzer

Eine Abgrenzung: Der gelbe Streifen vor der Einfahrt. Foto: Sebastian Schanzer

Ein liebevoll gezimmertes Holzhäuschen für Kinder, eine an hohen Bäumen aufgehängte Nestschaukel, Kindervelos und Trottinette vor dem Eingang – das sind eigentlich keine Hinweise darauf, dass in diesem Haus in einem Oberbaselbieter Dorf ein erbitterter Staatsfeind leben soll.