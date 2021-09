Nachruf auf Urs Mühlherr – Der nette Luzerner, der Zürich zur Partystadt machte Ruhmreich in den langen Nächten der wilden Neunziger, erfolgreich als Gastgeber im Talacker: Die Zürcher Szene verliert mit Urs Mühlherr einen ihrer Wegbereiter.

Vom Blondino übers Kaufleuten in den Talacker: Urs Mühlherr. Foto: PD

Mit Engelslocken und verschmitztem Lächeln kam Anfang der Achtzigerjahre ein junger Luzerner in Zürich an. Und wie er ankam: Der strahlende Typ mit einem blauen VW Käfer plus draufmontiertem Surfbrett fand sofort Freundinnen und Freunde in der lokalen Kreativszene; entwaffnende Herzlichkeit und unzürcherische Grosszügigkeit taten das Übrige. Ein Freund erinnert sich, wie er gemeinsam mit Urs Mühlherr nach Ibiza abflog, kaum dass man sich ein paar Tage gekannt hatte.

Während seiner ersten Zürcher Jahre war Urs Mühlherr das Gesicht der Modeboutique Blondino. In deren Luzerner Filiale hatte er seine Verkäuferlehre absolviert. «Urs hatte diesen warmen Luzerner Dialekt und war einfach ein netter Typ», erinnert sich Blondino-Gründer Peter Berkemer. «Kein Wunder, kam er in Zürich so gut an.»