Musik-Fotograf im Porträt – Er hat alle Rockgrössen fotografiert Joseph Carlucci hat mehr als 5000 Konzerte besucht – und fotografiert. Einige Bilder sind nun in einem Bildband versammelt. David Sarasin

Joseph Carlucci ist der Schweizer Chronist der Rock-Ära. Foto: 24heures/Odile Meylan

Seine ersten Fotos schoss Joseph Carlucci, um seine Freunde in Süditalien davon zu überzeugen, ihm nach Lausanne zu folgen. Der Jugendliche aus Apulien besuchte Anfang Siebzigerjahre in der Westschweiz eine Schule und lebte bei Verwandten. «Mit den Bildern von Konzerten wollte ich ihnen zeigen, was sie verpassten», schreibt er in der Einleitung seines Buchs «45 Years of Rock Photography».

Die Freunde kamen nicht, Carlucci aber hörte nicht mehr auf, Rockkonzerte zu fotografieren. Zuerst für sich, dann für zahlreiche Zeitungen, Magazine und die Bands selber. Wie eng er zu ihnen Kontakt pflegte, zeigt die Anekdote, die titelgebend war für das Buch: «Hey Joseph, where’s my fucking picture then??» Ein Ausspruch von David Bowie, der im damaligen Lausanner Laden mit Rock-Utensilien von Carlucci nach einem Bild von sich an der Wand suchte.