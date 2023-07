Drohendes Jahrtausendhochwasser – Er hat die Sintflut durchgespielt In einem unscheinbaren Labor der Universität Bern simulieren Forschende Überschwemmungen. Zu Gast bei Professor Zischg. Cedric Fröhlich

Andreas Zischg lehrt und forscht seit zehn Jahren an der Universität Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Als Andreas Zischg zum ersten Mal das Ausmass der potenziellen Katastrophe sah, sagte er: «Das ist doch nicht möglich?!» Zischg – 50, Südtiroler, Professor der Geografie – und sein Team hatten die Auswirkungen von Wetterszenarien auf das Schweizer Gewässernetz simuliert, darunter auch den schlimmstmöglichen Fall.

Was, wenn innert dreier Tage über dem gesamten Land gemittelt 150 Millimeter Regen niedergehen würden? Die Antwort darauf übertraf so ziemlich alles, was man im Wasserschloss Schweiz für möglich gehalten hatte.

Dies ist die Geschichte einer Katastrophe, die sich statistisch betrachtet alle 1000 Jahre zuträgt – und wie Forschende eines kleinen Instituts der Universität Bern sie berechnet haben.

Ein Professor als Dolmetscher

Montag, 00.01 Uhr. Mitteleuropa sitzt im Tiefdruck, über der Schweiz hängen schwere Wolken. Der Regen setzt entlang der Alpen ein. Bis am Montagmittag bleibt kein Landesteil, kein Kanton, kein Seitental trocken. Es ist der Auftakt zu drei dramatischen Tagen: zum Jahrtausendhochwasser.

***

Das Mobiliar Lab für Naturrisiken befindet sich in einem grauen Bau in der Bundesstadt. Hier forscht Andreas Zischg zu Hagel, Sturm und Hochwassern. Er ist der Co-Leiter des vom Schweizerischen Versicherungsriesen gesponserten Instituts.

Zischg beschreibt seine Arbeit auch mal so: «Die Klimawissenschaften arbeiten mit vielen Modellen, mit Balken, Diagrammen. Oft schwer lesbar.» Er ist ein Übersetzer. Für die Hauseigentümerin, die in der roten Zone wohnt; den Feuerwehrmann, der eine Überschwemmung beübt; die Gemeindepräsidentin, die ein Hochwasserschutzprojekt durchbringen muss.

In den letzten zehn Jahren entstanden am Institut etwa ein Schweizer Überschwemmungs-Archiv und eine Landeskarte, die für jedes Quartier die Hochwassergefahr ausweist. Im jüngsten Projekt berechneten Zischg und sein Team die Folgen extremster Niederschläge auf die hiesigen Gewässer. Sie errechneten Pegelhöchststände und für Gebäude die Überflutungstiefe.

Abflussmenge vs. Schadenpotenzial: Zischg greift im Hörsaal zur Kreide und erklärt die Charakteristika verschiedener Fliessgewässer. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Ergebnis eines solchen Extremhochwassers wäre laut Zischg: «Ein hydrologisches Erdbeben.» Allein an den Gebäuden würden Schäden von über 6 Milliarden Franken entstehen – rund zweimal mehr als beim Jahrhunderthochwasser 2005. Städte, Dörfer, halbe Kantone wären davon betroffen. Die Modelle zeigten, dass hierzulande weitaus grössere Überschwemmungen denkbar sind als bislang angenommen.

Der Kanton Bern präsentiert sich als besonders verletzlich. Entlang seiner Hauptschlagader Aare, seiner Bach- und Flussläufe und an den Ufern seiner Seen.

«Keine Fantasie»

Dienstag, 7.15 Uhr. Mit der Aare tritt das erste grosse Gewässer in Bern über die Ufer. Am Abend wird das Wasser im Marzili und in der Matte mehr als 2 Meter tief stehen.

***

Die Auswirkungen von extremen Naturereignissen auf die menschliche Zivilisation faszinieren Andreas Zischg seit gut 30 Jahren. Bevor er die Professur in Bern antrat, hatte er Regionalbehörden in Tirol und Graubünden sowie das Umweltministerium in Rom im Umgang mit Überschwemmungen beraten. Ihn treibe nicht die «Lust an der Katastrophe», sondern ein Interesse am Gesamtbild, sagt er. «Ein Hochwasser legt die Schwachstellen unserer Gesellschaft offen. Es ist eine Erschütterung unserer wirtschaftlichen und sozialen Systeme.»

Jahrhunderthochwasser: Ein Mann watet am 22. August 2005 durch eine überschwemmte Strasse im Berner Mattequartier. Foto: Lukas Lehmann/Keystone

In der Schweiz werden Flussläufe, Wasserstände und Niederschlagsmengen erst seit einem halben Jahrhundert systematisch gemessen. In dieser Zeit fand kein solches Einmal-in-1000-Jahren-Extremszenario statt, wie es die Forschenden an den Bildschirmen im Überschwemmungslabor durchgespielt haben.

Das dreitägige Starkregen-Szenario sei indes keine Fantasie, so Andreas Zischg. Die Forschenden griffen auf Daten des europäischen Zentrums für Mittelfristvorhersagen zurück. Dort starten Tag für Tag 40 Wettersimulationen, die 200 Tage lang laufen. Das Mobiliar Lab hat sich die ärgsten davon genauer angeschaut, die «falschen» Prognosen, die nie eintraten, aber hätten eintreten können.

Terraingewinne

Dienstag, 22 Uhr. Die Zuflüsse lassen den Brienzer- und den Thunersee anschwellen. Entlang von Kander, Lütschine und zahllosen kleineren Gräben und Bächen kam es bereits im Verlauf des Tages zu Überschwemmungen. Nun fluten die Wassermassen im Gwatt die ersten Keller – und wenig später das Lachenstadion.

***

Über das Land verteilt existieren an die 1500 Seen. Allein über den Kanton Bern erstreckt sich ein feines Netz aus Gräben, Bächen und Flüssen auf einer Gesamtlänge von mehr als 11’000 Kilometern. Wasser ist die natürliche Ressource der Schweiz. Und seit jeher hat der Mensch mit dem Element gerungen.

Vor der Industrialisierung der Eidgenossenschaft mäandrierten Flüsse in ausgedehnten Auenlandschaften, die sich bei Regen oder Schneeschmelzen vollsogen. Der Mensch baute hier kaum, er mied diese Sümpfe. Dann brach das Zeitalter der Dampfmaschinen und der spektakulären Terraingewinne an.

Begradigungen, Durchstiche, Kanäle – der Mensch wurde zum Ingenieur seiner Umwelt. Er legte Territorien trocken und baute ganze Dörfer und halbe Städte darauf. Ganz wegmauern, komplett verdrängen aber liess sich das Wasser nie.

Zu den Tools Das in diesem Artikel skizzierte Szenario können Sie online selbst nachverfolgen. Auf seiner Website stellt das Mobiliar Lab für Naturrisiken ausserdem weitere interaktive Karten zu potenziellen Hochwasserschäden und -dynamiken sowie ein Überschwemmungsarchiv zur Verfügung, dessen Bilderdatenbank laufend erweitert wird.

In den letzten 40 Jahren waren vier von fünf Schweizer Gemeinden von einem Hochwasser betroffen. Bis heute wohnt jede siebte Person in einem Gebäude, das vom Hochwasser bedroht ist. «Wir kämpfen heute mit Problemen, die das Resultat der Lösungen von früher sind», sagt Andreas Zischg.

Immer extremer

Mittwoch, 2 Uhr, in Burgdorf hat die Emme nach rund 48 Stunden Starkregen ihren Kanal verlassen. Es dauert nur Minuten, dann laufen Teile der Altstadt, das Schlossmatt- wie das Bahnhofquartier voll. Noch vor dem Mittag stehen über 1200 Gebäude im Wasser, manche davon meterhoch.

***

Fliessgewässer ziehen heute, ihrer Breite beraubt, viel schneller als früher, höhlen ihre Betten aus. Der Mensch tritt längst wieder Boden an Flüsse und Bäche ab, versucht, die Auen teilweise zu renaturieren. Auch weil der Klimawandel die Situation verschärft.

Der Bund etwa geht gemäss seinen 2018 publizierten Klimaszenarien davon aus, dass in den nächsten 40 Jahren die Extremereignisse zunehmen werden. Trockenheit wie Starkregen. Ein Fluss wie die Emme wird wohl vermehrt trockenfallen – um beim nächsten Unwetter zum reissenden Ungetüm anzuwachsen.

Kritischer Pegelstand: Die Emme führte im Juli 2022 nach heftigen Regenfällen enorme Wassermengen. Blick von Kirchberg aus auf den Fluss.

Besorgter Feuerwehrkommandant

Mittwoch, 12 Uhr. Die Emme findet nicht zurück. Einmal über die Dämme, staut sie sich nun ausserhalb ihres Flussbettes. In Burgdorf, Bätterkinden, anderen Anrainergemeinden. Brücken werden unpassierbar, Ortschaften voneinander abgeschnitten.

***

«Wir wären am Arsch», sagte Martin Rutschi, als man ihm die Modelle zum ersten Mal zeigte. Rutschi ist Kommandant der Feuerwehr Burgdorf. Spricht man ihn heute auf das Szenario eines Jahrtausendhochwassers an, so antwortet er: «Wir hatten nie so weit gedacht.»

Die Arbeit des Hochwasserlabors, sie ist jetzt auch Übungsgrundlage: Zivilschutzorganisationen, Feuerwehren, Spitäler und Gemeinden haben nun eine Vorstellung des Worst Case. Professor Zischg war unter anderem bei Kommandant Rutschi zu Gast.

In Burgdorf haben sie nun erste Lösungen gefunden: Mobile Dämme, wenn genügend rasch aufgestellt, könnten die Wassermassen an den neuralgischen Stellen bremsen. Schäden wären unvermeidbar, so Rutschi. Aber immerhin weiss er jetzt, wo im Ringen mit der Emme Zeit zu gewinnen wäre. Das lasse ihn heute «schon ruhiger schlafen».

***

Donnerstag, 12 Uhr. Der Regen hat nachgelassen. Zurück bleiben ein Land im Wasser, Verwüstungen, Milliardenschäden. Einmal in 1000 Jahren könnte es dazu kommen. So haben sie es berechnet, Andreas Zischg und die Hochwasserforschenden der Universität Bern.

Cedric Fröhlich ist Jurist und Absolvent der Schweizer Journalistenschule MAZ. Er schreibt über Politik, Justiz und Gesellschaft. Zudem berichtet er aus den Gerichten. Mehr Infos @cedricfroehlich

