Arbeitsloser Nationalspieler - Er hat gepokert – jetzt lebt er wieder bei seiner Mutter

Loris Benito ist arbeitslos – Er hat gepokert – jetzt lebt er wieder bei seiner Mutter Bis August läuft alles gut für den Nationalspieler und EM-Teilnehmer – dann löst er seinen Vertrag auf, und nun steht er ohne Club da. Es ist sein riskantester Entscheid. Dominic Wuillemin

Gehörte zum EM-Kader 2021: Loris Benito. Foto: Getty Images

Es war im August, und Loris Benito konnte sich den schönen Dingen des Lebens widmen. Er stand in seiner Küche in Bordeaux, kochte und sprach am Telefon über die Teilnahme mit YB an der Champions League 2018. Er erinnerte sich an die Partie bei Manchester United im legendären Old Trafford, als der Verteidiger die Young Boys in der zweiten Halbzeit als Captain anführte. Bilder und Emotionen kamen hoch, Benito erzählte, er habe Gänsehaut.

Ein paar Tage später, kurz vor dem Ende des internationalen Transferfensters, wurde bekannt, dass er seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei Girondins Bordeaux per sofort auflöst. Mit 29 Jahren, auf dem Zenit seines Leistungsvermögens, wählte er den Schritt in die Ungewissheit. Seither steht er ohne Verein da.