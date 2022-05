Altkönig Juan Carlos besucht Spanien – Er hat sein Volk betrogen, empfindet aber keine Reue Juan Carlos schaut mal wieder in Spanien vorbei - das erste Mal seit zwei Jahren. Doch der gefallene Held der spanischen Demokratie, der im Exil in Abu Dhabi lebt, bleibt uneinsichtig. Karin Janker aus Madrid

Juan Carlos ist gekommen, um an einer Segelregatta im noblen Sanxenxo teilzunehmen. Seinen Fans winkt er bei der Ankunft huldvoll zu. Manche Dinge ändern sich eben nicht. Foto: AFP

Am Freitagmittag, um 13.28 Uhr, stösst sich der frühere König an der Beifahrertür des silbernen SUV den Kopf an. Es ist nur ein leichter Zusammenstoss, aber den Spaniern entgeht er nicht. Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass Juan Carlos spanischen Boden betritt. Da wird jede Bewegung registriert und interpretiert. Auch jedes Gebrechen. Denn: Wenig wäre traumatischer für das Land, als wenn Juan Carlos, der gefallene Held der spanischen Demokratie, stirbt, bevor er sich mit seinem Sohn Felipe versöhnt hat.