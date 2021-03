Nachruf auf Bruno Stettler – Er hat Zürich die Popkultur beigebracht Konzertfotograf, Techno-Visionär, ewiger Lausbub? Alles richtig. Doch Bruno Stettler war auch Hilfswerksgründer und Sinnsuchender. Nun ist er 59-jährig verstorben. Thomas Wyss

Er war ein «Seismograf des Zeitgeists», wie das «Zürcher Tagblatt» einst treffend schrieb: Bruno Stettler, der am letzten Samstag beim Wandern verstarb. Foto: Niklaus Stauss/Keystone

Vor ziemlich genau zwei Jahren ist die Photobastei am Sihlquai Schauplatz des Anlasses «Als wärs das letzte Mal». Es ist Vernissage, Buchtaufe und Konzert in einem, eine wilde Nacht. Und irgendwann sagt ein Besucher – er ist schon gut im Schuss und meint es eher witzig: «Eigentlich ist Stettler ja ein Anton Corbijn im Kleinformat.»

Hätte der Gelobte, dessen Fotos an diesem Anlass gefeiert werden, das Kompliment gehört, er hätte es wohl mit einem flotten Spruch abgetan. Doch insgeheim hätte es ihn zutiefst gefreut: Wie der holländische Starfotograf lümmelt nämlich auch Bruno Stettler als Jungspund mit fiebriger Faszination an Konzerten rum und knipst, was ihm vor die Linse kommt – sogar im intimen Backstage-Bereich, zu dem ihm nicht selten seine Freundin Corinne Huber, ein It-Girl der ersten Stunde, Zutritt verschafft.