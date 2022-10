Erfolgreicher Aerodynamik-KMU-Gründer – Er hatte genug von der Formel 1 und macht jetzt Velos schneller Jean-Paul Ballard wollte wieder Ingenieur und Innovator sein. Darum kündigte er seinen Traumjob und ist jetzt mit seinem Thalwiler Unternehmen Swiss Side an der Ironman-WM auf Hawaii. Emil Bischofberger

Der Windkanal ist sein Reich: Luftfahrtingenieur und Swiss-Side-Gründer Jean-Paul Ballard. Foto: PD

Anfang Woche ist Jean-Paul Ballard auf Big Island in Hawaii angekommen, wo der Luftfahrtingenieur die Ironman-Weltmeisterschaft verfolgt. Nicht als Fan, sondern beruflich. Was hat ein Luftfahrtingenieur am wichtigsten Triathlon-Wettkampf der Saison verloren?