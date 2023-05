10 Jahre Kult-Apparate – Er ist der Doktor Fotoautomat von Zürich Alle kennen Patrick Franks Automaten. Funktioniert einer nicht, reicht ein Anruf, und er eilt herbei. Doch wegen des Kriegs in der Ukraine droht vielleicht bald das Aus. Jean-Marc Nia

Patrick Frank bei einem seiner Fotoautomaten an der Geroldstrasse. Der zweite befindet sich beim Kanzleiareal. Foto: Silas Zindel

Die Fotostreifen waren eine Währung. Ähnlich wie die Anzahl von Followern auf Instagram heute. Zwei Franken kostete in den 1980er-Jahren ein solcher Streifen mit vier Schwarzweissbildern darauf. An der Dicke des Portemonnaies, für welche die Menge der gesammelten Fotos verantwortlich war, konnte man in dieser Zeit ablesen, wer wie viele Freundinnen und Freunde hatte.