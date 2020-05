Höchster Zürcher gewählt – Er ist der jüngste Ratspräsident seit 100 Jahren Der 35-jährige Roman Schmid war schon höchster Opfiker. Jetzt ist der SVPler zuoberst auf dem «Bock» des Kantonsparlaments. Trotzdem dominiert dort eine andere Farbe. Pascal Unternährer

Roman Schmid (SVP) erzielte ein absolutes Glanzresultat: 163 von 163 massgeblichen Stimmen. Urs Jaudas

Der neue ranghöchste Zürcher, also der Präsident des Kantonsrats, ist ausserordentlich gut gewählt worden. Roman Schmid erhielt am Montag 163 von 163 massgebenden Stimmen. Und er ist ausserordentlich jung. Der Opfiker wird im Frühherbst 36 Jahre alt.

Damit stellt er einen Rekord für lange Zeit auf. In den letzten 100 Jahren war keiner und keine jünger. Die Vergangenheit zeigt, dass Jugend auf dem Bock grosse Karrieren lancieren kann. Die drei jüngsten Ratspräsidenten seit 1920 waren die beiden 39-Jährigen Alfred Gilgen, der das Parlament im Amtsjahr 1969/70 führte, und Ernst Hägi (1923/24) sowie der 40-jährige Ueli Maurer (1990/91). Gilgen wurde Regierungsrat, Maurer sogar Bundesrat, Hägi immerhin ZKB-Bankrat. Als Partei überlebte aber nur jene Maurers, die SVP. Gilgens Landesring der Unabhängigen ist genauso Geschichte wie Hägis «Bäuerlich-demokratisch-freisinnige Liste» aus den 1920er-Jahren. Der einzig bekannte Ratspräsident, der noch jünger war als Schmid, war übrigens der liberale Urvater Alfred Escher im Jahr der Bundesstaatsgründung 1948/49. Er war damals 29-jährig.

Schon einmal Ratspräsident

Der Gartenbautechniker Schmid ist ein politischer Frühzünder. So war er bereits als 22-Jähriger Opfiker Stadtparlamentarier und als 27-Jähriger Gemeinderatspräsident. Bei der SVP war er über Umwegen gelandet. Schmid kommt aus einer EVP-Familie und politisierte als Jugendlicher bei einer bürgerlichen Gruppe, aber noch nicht bei der grossen SVP.

Im Kantonsrat hat er bisher keine grossen politische Spuren hinterlassen. So lancierte er seit seinem Eintritt im Jahr 2011 gerade eine Parlamentarische Initiative als Erstunterzeichner und drei Anfragen als Mitunterzeichner. Das hat aber auch damit zu tun, dass er schon nach einem Jahr in die Geschäftsleitung aufstieg.

Schmid dankte nach seiner Wahl seinen drei grössten Wahlhelfern und hob hervor, dass er der erste Ratspräsident ist, der nicht im alten Rathaus, sondern in einer Messehalle in Oerlikon gewählt wurde. Das habe allerdings eine innere Logik, da die neue Regierungsratspräsidentin Silvia Steiner (CVP) aus Oerlikon kommt und er aus der Nachbargemeinde Opfikon. Schmid sprach ironisch von «Machtballung in Zürich-Nord». Er hat gemessen, dass in der Mitte zwischen seinem und Steiners Wohnadresse der Leutschenbach liegt.

Benno Scherrer (GLP) erhielt 161 von 163 massgebenden Stimmen. Foto: Urs Jaudas

Nur 105 Stimmen für Guyer

Zur Seite sitzen Schmid in diesem Amtsjahr Benno Scherrer und Esther Guyer. Der 55-jähriger Ustermer erzielte ebenfalls ein hervorragendes Resultat: Er erhielt 161 von 163 massgebenden Stimmen. Scherrer wird in einem Jahr der erste Grünliberale zuoberst auf dem Bock sein, wie das etwas erhöhte Präsidium auch genannt wird.

Guyer, die bis vor einer Woche Fraktionspräsidentin der Grünen war, erhielt 105 von 145 massgebenden Stimmen. Dass die 69-jährige Zürcherin weniger Stimmen erhielt als die beiden Männer, erstaunt nicht. Sie sass als Politikerin nie auf den Mund und hat sich mit zahlreichen Exponenten aus der eigenen und anderen Parteien angelegt. Guyer wird im Jahr 2022 als dritte Grüne Ratspräsidentin. Esther Hildebrand (2009/10) holte als Präsidentin 151 Stimmen, die Pionierin Esther Holm (1996/97) 99 Stimmen

Esther Guyer (Grüne) kam auf 105 von 145 Stimmen. Foto: Urs Jaudas

Kläy war erster Corona-Präsident

Zuvor hatte der abgehende Ratspräsident Dieter Kläy (FDP) eine kurze Rückschau über sein Amtsjahr gehalten, das er «in jeder Hinsicht ausserordentlich» nannte. Natürlich dominieren die letzten Eindrücke während der Corona-Monaten März und April. Kläy führte die Geschäftsleitung (GL) des Kantonsrats an, welche wegen der ausfallenden Plenums- und Kommissionssitzungen zeitweise der einzige politische Sparringpartner der Regierung war. Das erforderte viel Mehrarbeit, gleichzeitig sanken die Repräsentationspflichten. So habe er vor März rund 200 Anlässe besucht, berichtete Kläy. In den beiden letzten Monaten fielen aber auch 50 aus. Auch die Abschlussreise der GL, die Kläy nach Moskau führen wollte, wurde ein Opfer der Corona-Krise.

Kläy, der die Sitzungen stets souverän geführt hat, versteckt oft eine Prise Ironie in seinen Voten. So sagte er, er habe das Privileg gehabt, eine Steuerfussdebatte zu leiten.