Seltenes Handwerk in Zürich – Er ist einer der Letzten, der analoge Kameras reparieren kann

Werkstatt für Kameras in Horgen – Bei ihm finden Kameraliebhaber noch ihre Ersatzteile Claudio Fabio ist einer der Letzten, der analoge Kameras wieder instand setzen kann. Mit seiner Werkstatt ist er Anlaufstelle für Kunden aus der ganzen Schweiz. Carina Blaser

Die Reparatur einer alten Kamera ist für Claudio Fabio nicht immer einfach. Vor ihm liegen Kameras, die er bald reparieren muss. Foto: Michael Trost

Wer den Fuss in die Werkstatt von Claudio Fabio setzt, wähnt sich um Jahre in der Zeit zurückversetzt. An den Wänden hängen alte Bilder und Fotowerbungen, auf den Regalen finden sich nostalgische Fotofilmschachteln. Kein Geräusch von draussen vermag in den fensterlosen Raum einzudringen. In seiner Werkstatt im Erdgeschoss einer modernen Überbauung an der Plattenstrasse in Horgen hat sich der 61-Jährige sein persönliches, kleines Universum eingerichtet.

Im Atelier «Classic Camera Repair» – jahrelang befand es sich in Oberrieden – repariert, restauriert und pflegt der Spezialist analoge Fotoapparate. Ein Beruf, den es in der digitalisierten Welt eigentlich nicht mehr braucht; heutige Fotografen arbeiten mit Digitalkameras. Dennoch kann Claudio Fabio davon leben. Bis an die Decken ist der kleine Raum gefüllt mit Fotokameras und einer Vielzahl von Werkzeug. Einige Instrumente sind winzig und ähneln denen eines Uhrmachers.