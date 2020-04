Bezirksgericht Bülach – «Er ist kein Nachbar, er ist ein Dieb» Ein Franzose sitzt unnötig lange in Untersuchungshaft, weil ihm jede Einsicht fehlt. Das änderte auch vor Gericht nicht. Thomas Hasler

Auch vor dem Bezirksgericht Bülach konnte sich der Beschuldigte nur mit Mühe beherrschen. Foto: Hochbauamt des Kantons Zürich

«Was werfen Sie mir vor?», will der 67-jährige Franzose vom Gericht wissen. Zuerst einmal aber will er sich beschweren – nämlich darüber, dass er seit über sieben Monaten im Gefängnis sitzt. Seinen Verteidiger schnauzt er an: «Du hast mir nicht geholfen.» Und der Staatsanwältin unterstellt er, sie lüge. «Aber es ist noch nicht fertig», droht er ihr.