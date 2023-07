Abenteurer aus dem Hirzel – Ein Leben zwischen Rollstuhl, Abenteuern und verflossener Liebe Mit 19 hat Peter Landis einen folgenschweren Motorradunfall, der ihm seinen Lebensmut raubt. Was ihn aus dem Tief geholt hat und wie ihn die Liebe um die halbe Welt führte. Fabienne Sennhauser

Peter Landis sitzt seit 37 Jahren im Rollstuhl, behindern lässt er sich davon aber nicht mehr. Foto: André Springer

Es ist das Jahr 1986, Peter Landis hat gerade die Lehre zum Kühllagermonteur abgeschlossen. In Kürze soll er als Panzergrenadier in die Rekrutenschule einrücken. Der 19-jährige Hirzler beschliesst, vorher noch ein wenig Ferien zu machen. Mit seinem 125er-Motorrad will er in den Norden – Finnland und Schweden durchqueren.