Erster Auftritt seit Amtsende – Er ist wieder da Donald Trump hat offenbar schon genug von Sonne und Golfspielen in Florida. Auch wenn seine Rückkehr wie ein Triumphzug aussehen mag, ist das keine Garantie, dass das Unterfangen nicht in einem Waterloo endet. Hubert Wetzel aus Washington

Bizarrer Fall von politischer Götzenverehrung: Die Konferenz in Orlando, bei der der Ex-Präsident am Sonntag auftritt, ist eine Art Trump-Hochamt. Foto: Sam Thomas (Keystone)

Napoleon Bonaparte hielt es zehn Monate auf Elba aus, bevor er nach Frankreich zurückkehrte, um sich seine Krone und sein Reich wiederzuholen. Diese «Invasion eines Landes durch einen Mann», wie ein zeitgenössischer Schriftsteller das Vorhaben des geschlagenen, abgesetzten Kaisers nannte, begann zunächst erfolgreich – die Truppen, die ihn nach der Landung abfangen und festsetzen sollten, empfingen ihn mit dem begeisterten Ruf «Vive l’Empereur!». Napoleons Plan scheiterte dann jedoch, wie man weiss, an einem regnerischen Sommertag im Juni 1815 in der Nähe der wallonischen Ortschaft Waterloo.

Womit man bei Donald Trump wäre. Der abgewählte amerikanische Präsident, der sich von seinem Amt und seiner Macht nur ähnlich schwer trennen konnte wie einst Napoleon, ist zwar erst seit etwas mehr als fünf Wochen im Exil. Doch Trump hat offenbar schon genug von Sonne und Golfspielen in Florida. Am Sonntagabend will er die Republikanische Partei und die Amerikaner wissen lassen, dass er seine Krone zurückhaben will.

Es ist noch etwas früh, um sagen zu können, wie diese Version einer Invasion einer Partei und eines Landes durch einen Mann enden wird. Das hat zum einen damit zu tun, dass man nicht genau weiss, was Trump eigentlich will. Möchte er – angetrieben von Trotz und seinem grenzenlosen Narzissmus – den Republikanern und dem Land nur noch ein letztes Mal zeigen, wer der wahre Herrscher ist? Will er sich nur noch an einigen innerparteilichen Dissidenten rächen, indem er ihnen Vorwahlkonkurrenten auf den Hals hetzt, bevor er dann doch in Pension geht? Oder hat Trump tatsächlich vor, der Anführer einer neuen nationalpopulistischen Bewegung in Amerika zu werden?

Die Konferenz in Orlando ist eine Art Trump-Hochamt.

Zum anderen ist nicht ganz klar, was die Republikaner von Trump wollen. Im Moment liegt die Partei dem Altpräsidenten noch zu Füssen, die Konferenz in Orlando, bei der er am Sonntag auftritt, ist eine Art Trump-Hochamt. Selbst eine goldene Statue des ehemaligen Präsidenten hatten die Veranstalter aufbauen lassen – ein ganz besonders bizarrer Fall von politischer Götzenverehrung.

Aber will die Partei sich tatsächlich auf Jahre hinaus den Launen eines 74-jährigen Egomanen ausliefern, der sie nicht nur die Präsidentschaft, sondern auch die Mehrheiten im Kongress gekostet hat? Der sich zudem für die Partei keinen Deut interessiert und für konservative Prinzipien schon gar nicht, sondern nur für sich selbst? Wie lange werden die jungen, ehrgeizigen Republikaner, die längst hinter den Vorhängen lauern, Trumps Irrlichterei zusehen? Stützen sie den alten Herrscher in der Hoffnung, von ihm eines Tages zum Erben erklärt zu werden? Oder stürzen sie ihn, sobald sie es ohne Gefahr für ihre Karriere tun können?

Man muss zwei Dinge trennen: Trump und den Trumpismus.

Man muss zwei Dinge trennen: Trump und den Trumpismus. In der Praxis bedeutet das: Auch wenn die Rückkehr von Donald Trump in die Politik jetzt zunächst wie ein Triumphzug aussehen mag, ist das keine Garantie, dass das ganze Unterfangen nicht in absehbarer Zeit in einem Waterloo endet.

Vielleicht verliert Trump selbst das Interesse an der Politik, wenn er es den Republikanern heimgezahlt hat, die das Impeachment gegen ihn wegen des Sturms auf das Capitol unterstützt haben. Vielleicht findet aber auch irgendein cleverer Nachwuchsdemagoge einen erfolgreichen Weg, Trumpismus ohne Trump zu betreiben. Dann wäre Trump, der bei Wahlen ja stets sehr viele Anhänger, aber eben noch mehr Gegner mobilisiert, als Führungsfigur in der Partei überflüssig.

Die letzte Rede als Präsident: Donald Trump spricht am 20. Januar, dem Tag von Joe Bidens Amtsantritt, auf dem Andrews-Luftwaffenstützpunkt bei Washington. Foto: Pete Marovich (AFP)

Für Amerika wäre dies das beunruhigendere Szenario. Es gibt Republikaner, die Trump nicht mögen und seinen Aufstieg damit erklären, dass er eben ein besonders begabter Volksverführer sei, eine politische Jahrhundertfigur, kurz: eine Ausnahme. Das kann so sein. Es gibt aber auch eine andere, wenn man ehrlich ist, plausiblere Erklärung für Trumps Erfolg: Der ehemalige Präsident mag als Person und als Twitter-Nutzer extrem umstritten sein. Das ständige Starren darauf, was Trump Empörendes gesagt oder getwittert hat, hat zuweilen jedoch die für seine Gegner unangenehme Tatsache verdeckt, dass sein politisches Programm zumindest Elemente enthielt, die durchaus akzeptiert wurden in den USA.

Es ist womöglich gar nicht entscheidend, welche Rolle Trump persönlich in der amerikanischen Politik künftig spielt.

Das galt für Trumps protektionistische Handelspolitik, für seine populistische Wirtschaftspolitik, für seine harte Immigrationspolitik, aber auch für seine nationalistische, isolationistische Aussen- und Sicherheitspolitik. Sehr viele Amerikaner waren nicht damit einverstanden, bis zu welchen Extremen Trump diese Politik zum Teil getrieben hat. Doch das heisst nicht, dass sie es gut finden, wenn der neue Präsident Joe Biden in allen diesen Bereichen nun Kehrtwenden einleitet.

Insofern ist es womöglich gar nicht entscheidend, welche Rolle Trump persönlich in der amerikanischen Politik künftig spielt. Wenn der Trumpismus überlebt, war seine Invasion erfolgreich.