Influencer aus Bauma – Er kleidet Manuel Neuer und Co. mit XXL-Mode ein Anfang Jahr hat Alessio Iannattone sein eigenes Modelabel Mariggi lanciert. Bald bringt der Tösstaler seine dritte Kollektion raus. Er setzt auf Minimalismus bei Design und Menge. Jonas Gabrieli

Alessio Iannattone entwirft Kleider. Hier trägt er seine erste Kollektion, die er diesen Februar lancierte. Foto: PD

Wenn Alessio Iannattone einmal von seiner Leidenschaft zu sprechen beginnt, ist er kaum mehr zu stoppen. Der 21-Jährige, der mit seiner Freundin seit einem halben Jahr in Bauma lebt, hat eine Vision: eines Tages von seiner Mode leben zu können. Momentan ist es sein grosses Hobby, er arbeitet weiterhin zu 100 Prozent als Personalvermittler für Baufirmen: «Ein Job, den ich nicht unbedingt bis zur Pension machen muss.»

Den ersten Schritt zur Erfüllung seines Traums machte der Sek-B-Schüler und gelernte Hauswart Ende Februar. Mit seinem Modelabel Mariggi brachte er die erste Kollektion auf den Markt. «Der Name ist eine Hommage an meinen Grossvater.» Er kam aus dem kleinen Dorf Palmariggi – im Schuhabsatz Italiens – in die Schweiz. «Ich habe ihn leider nie richtig kennen gelernt, weil er 2003 starb.» Er habe über ihn aber immer nur Gutes gehört. «Den Namen habe ich gewählt, weil er etwas mit mir zu tun hat, kurz und prägnant ist.»