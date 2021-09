Comeback des Vorkämpfers - Er konnte nicht einmal mehr selber die Hosen anziehen

Comeback des ZSC-Vorkämpfers – Er konnte nicht einmal mehr selber die Hosen anziehen Chris Baltisberger kehrte nach 252 Tagen ins Team der ZSC Lions zurück. Die letzten Monate haben sein Leben verändert – auch zum Guten. Simon Graf

Totaler Einsatz: Chris Baltisberger wischt den Puck zum 3:0 ins Ajoie-Tor. Foto: Patrick Straub (freshfocus)

Als sich das Hallenstadion am Freitag nach dem 5:2 gegen Ajoie geleert hatte und er seine TV-Interviews absolviert, drehte Chris Baltisberger noch eine kleine Runde auf dem Eis. Nicht alleine, sondern mit seinem sechsmonatigen Sohn Kian, der gut verpackt war in einen Baby-Overall. Seine Frau stand an der Bande und schoss Fotos von den beiden.

Von solchen Momenten hatte der 29-Jährige in den vergangenen Monaten oft geträumt. «Ich hatte mir immer wieder vorgestellt, wie dieser Abend sein würde», erzählt er. «Das trug mich durch diese mühsamen Zeiten.» Wie damals, als er zu Hause eine Hose anziehen wollte und dabei stürzte. «Ich lag im Zimmer am Boden und dachte: Ich kann nicht einmal selber eine Hose anziehen! Wie will ich jemals wieder Hockey spielen?»