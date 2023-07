Züri-Fäscht – Unterländer sorgt am Züri-Fäscht für Ordnung auf dem See Wenn am Züri-Fäscht die Drohnen fliegen, sorgt ein Bootfahrlehrer aus Nürensdorf dafür, dass niemandem ein solcher Quadrokopter auf den Kopf fällt. Andrea Meili

Die ersten Drohnen schweben am Mittwochabend probehalber über dem Zürcher Seebecken. Foto: Andrea Meili

Am Züri-Fäscht sorgt dieses Jahr nicht nur das Feuerwerk für Spektakel, auch 300 Drohnen kommen zu ihrem zweiten Einsatz am Nachthimmel über dem Seebecken. Dafür ist in den vergangenen Tagen eine Plattform mitten im Zürichsee vor dem Hafen Enge aufgebaut worden.