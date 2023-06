Video vom Biber auf der Werdinsel – Er lässt sich von der Party nicht den Znacht verderben Trotz lauter Musik von der Werdinsel verzehrte vis-à-vis ein Biber am Samstagabend seelenruhig einen Ast. Das sei zunehmend normal, sagt die Expertin. Ev Manz

Bereits am frühen Abend zeigt sich der Biber bei der Werdinsel, ganz egal, wie laut es um ihn herum ist. Foto: PD

Wie so oft wollte eine Fussgängerin am Samstagabend den Biber bei der Werdinsel im kleinen Seitenlauf der Limmat beobachten. Seit 2016 ist im Gebiet mindestens ein Paar ansässig. Linkerhand des Fischerwegs zeigen sich die Tiere in den Dämmerstunden besonders gern. Abseits vom Trubel, der während der Sommermonate auf der ganzen Werdinsel und im Limmatlauf herrscht, fühlten sich die scheuen Nagetiere gerade an solchen Sommertagen lange abgeschirmt und in Sicherheit.

Das war einmal. Am vergangenen Samstag entdeckte die Fussgängerin nur wenige Meter nach der blauen Werdinselbrücke einen Biber am Ufer des Hauptlaufes. Seelenruhig knabberte er an einem Ast, während von der Gegenseite laute Musik herüberdröhnte und die letzten Böötler sich flussabwärts treiben liessen. «Ich war wirklich erstaunt, dass er sich durch nichts aus der Ruhe bringen liess.» Genau diesen Eindruck erhält, wer das Video der Fussgängerin schaut.

Kaut der Biber gar im Takt der Musik? Während von der Werdinsel am vergangenen Samstag die Bässe dröhnten, biss der Biber seelenruhig an seinem Ast herum. Video: PD

Die Fussgängerin hatte den Biber bereits zuvor schon einmal in dieser Region gesichtet. Damals war er aber nur das Ufer entlanggeschwommen. Wegen des Wetters und der Temperaturen waren damals nur wenige Passanten vor Ort.

Viel Kontakt mit Menschen

Caroline Nienhuis erstaunt diese Beobachtung nicht. Die Projektleiterin der Biberfachstelle des Kantons Zürich hat schon Videos von Böötlerinnen erhalten, die Biber vom Wasser aus filmen konnten. «Die Biberfamilie hat sich durch den vielen Kontakt mit Menschen ein Stück weit an sie gewöhnt», sagt sie.

Das gilt auch für die anderen Biberfamilien auf dem Stadtgebiet. Bei der Zählung im Winter 2020 wurden an der Limmat zwei weitere Familien beobachtet: beim Hardhof und beim Platzspitz. Weitere Tiere leben am Leutschenbach und an der Glatt an der Stadtgrenze zu Wallisellen und Dübendorf. Auch an der Sihl auf der Allmend Brunau dürfte es eine Familie geben, zumindest ist es dort schon zu einem Zwischenfall mit einem Hund gekommen. Und auch am Paradeplatz ist der Biber schon aufgetaucht.

Gesamthaft gibt es im Kanton 480 Tiere, aufgeteilt in 135 Reviere.

Das gilt es zu beachten

Trotz der abgelegten Scheu gilt es im Zusammenhang mit der Biberbeobachtung einiges zu beachten, vor allem für jene, die mit einem Hund unterwegs sind. Derzeit sind die Biber daran, ihre Jungtiere aufzuziehen. Direkt vor dem Biberbau lehren die Elterntiere ihre Jungen schwimmen. Springt ein Hund ausgerechnet da ins Wasser, kann er das Elternpaar erzürnen. Die Nagetiere wehren sich mit Beissen oder schlagen mit dem Schwanz auf die Hunde ein. Deshalb empfiehlt Caroline Nienhuis, Hunde derzeit anzuleinen. Allgemein gilt, den nötigen Abstand zu den Bibern zu wahren. Letztlich bleiben Biber Wildtiere.

