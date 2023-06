75 Jahre Flughafen – Er war Pilot, als der Flughafen Zürich noch ein Barackendorf war Der 91-jährige Norbert Gmachel begann seine Pilotenlaufbahn 1956. Damals gab es den Flughafen erst seit acht Jahren, und das Fliegen war den Reichen vorbehalten. Daniela Schenker

Norbert Gmachel startete seine Pilotenlaufbahn 1956. Heuer wird er 92-jährig und erinnert sich gern an seine Zeit bei der Swissair. Raisa Durandi

An den Zufall, der ihn letztlich zum Piloten machte, erinnert sich Norbert Gmachel noch, als ob es gestern gewesen wäre. Als junger Innerschweizer Offizier der Panzergrenadiere absolvierte er vor fast 70 Jahren einen Wiederholungskurs in Payerne. «Beim Essen hat mich, damals von Beruf Bürolist, ein Jagdflieger und Schulkommandant gefragt, ob ich Militärpilot werden wolle.» Sofort habe er seine damalige Freundin und spätere Frau angerufen. Diese sei aber nicht wirklich begeistert gewesen. Denn just zu dieser Zeit hätten sich zahlreiche Unfälle mit Militärflugzeugen ereignet. «Entweder die Militärpilotenlaufbahn oder mich», hat sie ihm die Wahl gelassen.