C.-G.-Jung-Haus in Küsnacht – Er lebt im öffentlichen Museum seines Grossvaters Andreas Jung erhielt den Kulturpreis 2023 der Gemeinde Küsnacht. Um das Haus des berühmten Psychiaters C.G. Jung zu erhalten, wandelte er dieses in ein Wohnmuseum um. Zora Rosenfelder

In der Bibliothek seines Grossvaters bewahrt Andreas Jung bis heute dessen 5000 Bücher auf. Foto: Manuela Matt

Nach dem Klingeln an der währschaften Haustür des C.-G.-Jung-Hauses dauert es eine ganze Weile, bis Andreas Jung hinter der gläsernen Verzierung in der Tür erscheint. Und während man beim Warten an der turmförmigen Hausfassade emporblickt, dämmert es einem bereits – die Wege durch das dreistöckige Gebäude an der Seestrasse 228 sind weit, die Liegenschaft mit Seeanstoss und privatem Hafen etwas Besonderes.