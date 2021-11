Film-Highlights der Woche – Er liebte Männer, als es noch verboten war In «Grosse Freiheit» landet der Held wegen seiner Homosexualität im Gefängnis. Auch neu im Kino: ein zarter Western und ein Drama über den Eiffelturm. Gregor Schenker Pascal Blum Matthias Lerf

Hans (Franz Rogowski, l.) und Viktor (Georg Friedrich) lernen sich in Gefangenschaft kennen und werden Freunde. Szene aus «Grosse Freiheit». Foto: Filmcoopi

The Power of the Dog

Westerndrama von Jane Campion, AUS/CDN/GB/USA 2021, 126 Min.

Der zarte Western, ist das ein Genre? So war «First Cow» ein Drama über die Freundschaft zweier Pioniere. Jetzt hat niemand Geringeres als die Neuseeländerin Jane Campion «The Power of the Dog» verfilmt, einen Roman von Thomas Savage über die 1920er-Jahre in Montana. Es ist Campions erster Kinofilm seit «Bright Star» von 2009.

Zwei Brüder auf einer Ranch: Phil (Benedict Cumberbatch) und George (Jesse Plemons). Phil ist ein ostentativ verdreckter Grobian, der irgendeiner Idee vom Wilden Westen anhängt, obschon es diesen seit einer Weile nicht mehr gibt. George dagegen wirkt wie der moderne Kerl. Ruhiger, aber nicht weniger sehnsüchtig, wenn er sich in eine Witwe (Kirsten Dunst) verliebt. Sie zieht bei den Brüdern ein, zum Missfallen von Phil, der sie terrorisiert mit einer der fiesesten Waffen: Pfeifen.

Falls das nun klingt wie eine gepflegt inszenierte Reflexion über den Clash der Männerbilder – stimmt schon, aber «The Power of the Dog» ist vor allem eine konzentrierte Geschichte von Gewalt und heimlichem Verlangen. Unausgesprochen bleibt vieles, manches ist am Ende auch einfach unklar, aber der Regisseurin Jane Campion geht es darum, einen Raum zu öffnen für ihr psychosexuelles Spiel, wozu sie die Weite des Westerns ebenso nutzt wie die Szenen der Häuslichkeit. Sie findet in ihrem Kino der Leidenschaften immer einen eigenen Ausdruck für ein Begehren, das weit über das Manifeste hinausgeht. (blu)

Grosse Freiheit

Gefängnisdrama von Sebastian Meise, A 2021, 117 Min.

Hans Hoffmann landete wegen seiner sexuellen Orientierung im Konzentrationslager. 1945 wurde er zwar befreit, aber gleich wieder eingebuchtet: Verstoss gegen den berüchtigten deutschen Paragrafen 175, der sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellte und erst 1994 ganz abgeschafft wurde.

Der Film des österreichischen Regisseurs Sebastian Meise ist aber keine juristische Abhandlung, sondern eine süffige Darstellung der mehrere Jahrzehnte dauernden Gefängnislaufbahn des Protagonisten. Franz Rogowski («Undine») brilliert in der Rolle dieses Mannes, der zwischen Widerstand und Arrangement alles versucht, um sich treu zu bleiben. Georg Friedrich («Hundstage») ist ebenfalls gut als misstrauischer Mitgefangener, zu dem Hans im Laufe der Jahre doch eine Art Freundschaft entwickelt. Das ist grosses Schauspielerkino – und ein wuchtiger Aufschrei. (ml)

Eiffel in Love

Liebesdrama von Martin Bourboulon, F 2021, 108 Min.

Seit 130 Jahren ist der Eiffelturm das Wahrzeichen von Paris. Aber als er gebaut wurde, stiess er auf breiten Widerstand; skeptische Banker und streikende Arbeiter bremsten die Fertigstellung. Weshalb hat sich sein Erbauer, der Ingenieur Gustave Eiffel, das angetan? Dieser Film dichtet ihm persönliche Motive an: Eiffel (Romain Duris) hat eigentlich gar nicht vor, den Turm zu bauen, da trifft er Adrienne (Emma Mackey) wieder, seine grosse Jugendliebe, die inzwischen einen anderen geheiratet hat.

Um Adrienne zu beeindrucken, stürzt sich Eiffel in das Projekt, und tatsächlich: Sie verfällt ihm erneut. Wenn diese Affäre ans Licht kommen würde, gäbe das allerdings einen gewaltigen Skandal. Die Liebesgeschichte ist weitgehend fiktiv, aber trotzdem mitreissend tragisch. Und das Frankreich der 1880er wird mit beeindruckend viel Aufwand inszeniert. (ggs)

Women in Film Festival

Das Women in Film Festival fand erstmals 2019 in Olten statt, musste wegen Corona ein Jahr aussetzen, kommt jetzt aber für die zweite Ausgabe nach Zürich. Gezeigt werden Dokus von Frauen über Frauen – etwa «Amazonen einer Grossstadt», in dem die Schweizer Regisseurin Thaïs Odermatt Frauen porträtiert, die sich in Berlin durchs Leben schlagen. Ein toller Film mit viel Punk-Attitüde. Im Anschluss an die Vorführung gibts ein Q&A mit der Regisseurin. (ggs)

Fr 19.11. bis So 21.11., Corso, womeninfilmfest.com

12 Stunden F+F

Die Schule für Kunst und Design F+F in Zürich gibt es seit 1971, somit feiert sie dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum. Dazu zeigt das Xenix zwölf Stunden lang ein Best-of und lädt Gäste ein. Es laufen experimentelle Videos, Kurzfilme, Interviews, Berichte, Musikvideos, interaktive TV-Projekte und Animationsfilme. Das meiste davon ziemlich schräg. Weitere Infos zur Schule vermittelt die Onlineausstellung «F+F 1971». (ggs)

Sa 20.11., 12 Uhr, Xenix

Filme für die Erde

Das Festival will auf wichtige Umweltthemen aufmerksam machen und die Freude am Klima- und Umweltschutz wecken. Es findet in siebzehn Städten gleichzeitig statt, darunter auch Zürich und Winterthur. Im Programm findet sich etwa «Cow», die neue Doku der britischen Regisseurin Andrea Arnold («American Honey»). Ganz ohne Worte folgt der Film dem Leben einer Milchkuh und ihres Kalbs. (ggs)

Fr 19.11. / So 21.11., diverse Orte, festival.filmefuerdieerde.org

