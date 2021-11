Nachruf auf Alfons Wicker – Er liess sich nichts sagen, nicht einmal vom Navi Alfons Wicker war Architekt, seine Leidenschaft gehörte der Kunst. Manchmal verirrte er sich fürchterlich. Stefan Busz

Bilder aus einem Leben: Alfons Wicker (1934–2021) wählte immer einen eigenen Weg. Foto: Ela Çelik

Da stand er im neuen Hemd, das ihm viel zu gross war, mitten in der C&A und lamentierte, dass der Laden die falschen Grössen führe – er selber habe das richtige Hemd ausgewählt. Ja, so war Alfons Wicker, der Architekt, Kunstliebhaber, Vater, Freund, Partner, er hatte überall einen grossen Auftritt. Das konnte an einer Vernissage sein. In der Bodega. Auf einer Reise. Oder eben in der C&A beim Kleiderkauf. Er wusste vieles besser. Oder wollte es besser wissen.

Er habe auf sie einen aristokratischen Eindruck gemacht, sagt seine Lebenspartnerin Monika Baumgartner. Sie hatte es manchmal nicht leicht mit ihm, wenn er sich so herrisch inszenierte. Er war aber immer auch der Erste, wenn es zu helfen gab. Einmal verkeilte sich ein junger Spatz auf seinem ersten Ausflug zwischen Dachziegeln, Alfons Wicker stellte die Leiter an, kletterte aufs Dach und befreite den Vogel – und das im Alter von 80 Jahren.