Strafbefehl in Winterthur – Lieber die Polizei anlügen, als die Freundin zu verärgern Ein Mann erfand einen Raub, um nicht zu seiner Freundin nach Hause zu müssen. Der Grund: Er war zu lange im Ausgang. Gregory von Ballmoos

Beim Verkehrsstützpunkt der Kantonspolizei Zürich an der Schaffhauserstrasse meldete der Mann seine Räuberpistole. Foto: Madeleine Schoder

Es gibt diese Abende, an denen man einfach nicht nach Hause will. Auch wenn dort eigentlich eine geliebte Person wartet und auch wenn man weiss: Das könnte Ärger geben. So ging es auch einem mittlerweile 26-jährigen Mann vor ziemlich genau vier Jahren.

Er sass am 27. Juni 2017 in der Wohnung eines Freundes trank bisschen was, rauchte etwas Cannabis und schnupfte ein wenig Kokain. Die Zeit vergass er. Denn als er die Wohnung verliess, war es schon spät. Und der Mann hatte ein Problem. Ein grosses, so glaubte er jedenfalls. Wie soll er seinen nächtlichen Ausflug gegenüber seiner Freundin rechtfertigen?