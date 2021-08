Fall Lötschberg – Er muss für einen Betrug zahlen, den ein anderer beging Ein Ingenieur wird zur Zahlung von vier Millionen Franken verurteilt, weil er Geld abgezweigt habe. Nun ist bewiesen, dass alles anders war. Der Familienvater wird trotzdem gepfändet. Leo Eiholzer

Bei dem 53-jährigen Familienvater werden bald die Pfändungsbeamten auftauchen. Foto: Marco Zanoni

Vor zwei Wochen erhielt Christian Sommer (Name geändert) einen Brief. Es war eine Pfändungsankündigung, die ihm alles nehmen könnte, was er jemals verdient hat – und noch mehr: 3’914’839 Franken und 90 Rappen soll er bezahlen. «Geld, das ich nicht habe», sagt Sommer. «Meine Familie und ich werden nach der Pfändung vom Existenzminimum leben müssen.»

Der 53-Jährige steckt in einer absurden Situation. Er muss für einen Betrug geradestehen, den ein anderer begangen hat. Das Bundesgericht hat ihn endgültig zur Zahlung der Summe verurteilt – obwohl kurz nach dem letztinstanzlichen Urteil eine Strafuntersuchung zeigte, dass jemand anderes das Geld entwendete. Doch die vermeintliche Rettung kam zu spät. Das Urteil steht fest.