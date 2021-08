Filmhighlights der Woche – Er muss sein Gehirn trainieren Die Komödie «Apples» dreht sich um einen Mann, der sein Gedächtnis verloren hat. Dazu gibts weitere Tipps fürs Kino und die heimischen Bildschirme. Gregor Schenker , Pascal Blum , Hans Jürg Zinsli

Mit dem Velofahren soll dieser Mann sein Gehirn trainieren und damit sein Erinnerungsvermögen wiedergewinnen. Szene aus «Apples». Foto: Trigon

Apples

Tragikomödie von Christos Nikou, Griechenland 2020, 90 Min.

Der Erstling von Christos Nikou lief am Zurich Film Festival und ist eine neugriechische Komödie auf lakonisch-ernstem Grund: Aris (Aris Servetalis) gehört zu den Menschen, die wegen einer Epidemie ihr Gedächtnis verloren haben. Damit er sein Erinnerungsvermögen wiedererlangt, muss er Gehirntraining machen in der Klinik. Beispielsweise muss er Klänge den richtigen Bildern zuordnen oder die Anweisungen befolgen, die ihm eine Stimme auf einem Tonbandgerät gibt. Anfangs hat er Mühe, doch irgendwann gelingen Aris die Dinge wieder.

Seine Wiederentdeckung der Welt hat etwas Kindliches. Ein anrührender Mann im mittleren Alter, der seine ersten Schritte macht. Zugleich fragt «Apples», wie wir zu den Menschen gemacht werden, die wir sind. Was vergessen wir, wenn wir uns erinnern? Und das Bild, das man von sich hat, wer hat das eigentlich geschossen? Verlieben wir uns ineinander, oder ahmen wir Liebesfilme nach?

Als Aris nach einer Wiederaufführung von «Texas Chainsaw Massacre» eine Frau kennen lernt, ist man nicht sicher: Hat er sie schon vorher gekannt? Auch die moderne Technologie fehlt in «Apples». Hier ist alles analog, denn Handys sind ja nichts anderes als externe Gehirne, die uns aus der Patsche helfen. Aris aber muss sich selbst befreien, und gerade weil «Apples» seine Suche so distanziert inszeniert, geht sie einem ans Herz. (blu)

French Exit

Komödie von Azazel Jacobs, USA 2020, 110 Min.

Malcolm (Lucas Hedges) kommt nach Haus, seine Mutter Frances (Michelle Pfeiffer) steht in der dunklen Küche und wetzt ein grosses Messer. Ihre Begründung: «Ich mag einfach das Geräusch.» Ihr Verhalten erklärt sich dadurch, dass sie zuvor eine katastrophale Nachricht erhalten hat: Das Geld ist alle. Als ihr Mann starb, hinterliess er ihr ein Vermögen, aber wegen ihres opulenten Lebensstils ist davon kaum was übrig.

Was nun? Frances verkauft ihre letzten Besitztümer und haut nach Paris ab, ihr Sohn kommt selbstverständlich mit. Auch wenn er dafür seine Verlobte sitzen lassen muss.

Michelle Pfeiffer ist faszinierend exzentrisch in der Rolle der Mutter, und auch sonst ist der Film angenehm versponnen, zwischendurch sogar surreal. Ein Höhepunkt ist die Séance, in der Frances mithilfe einer Wahrsagerin Kontakt zu ihrer entlaufenen Hauskatze aufnimmt – in der lebt nämlich die Seele ihres toten Mannes (Stimme: Tracy Letts). (ggs)

The White Lotus

Comedyserie von Mike White, USA 2020, 6 Folgen

Im Resort & Spa The White Lotus auf Hawaii begrüsst Manager Armond die neu angekommenen Gäste: ein frisch verheiratetes Paar, die reiche Familie von Nicole und Mark und eine verhärmte Frau, die die Asche ihrer Mutter mitgebracht hat und dringend eine Massage braucht.

Im Verlauf einer Woche geraten die Touristinnen und Touristen immer wieder auf überraschende Weise aneinander, denn Autor und Regisseur Mike White («Enlightened») ist ein Genie der grausamen Komik und der unangenehmen Situation. Im Ferienalltag werden seine Figuren monströs in ihrer Gier und ihrem Statusdenken. Die Miniserie seziert die Diversity-Jugend, deren Offenheit bei den eigenen Privilegien aufhört, und auch die Geschlechterrollen in der brutal kapitalistischen Aufstiegsgesellschaft. (blu)

The Tiger Mafia

Dokumentarfilm von Karl Ammann und Laurin Merz, CH 2021, 90 Min.

Die Netflix-Serie «Tiger King» war unterhaltsam, befasste sich aber nur oberflächlich mit dem internationalen Tigerhandel. Was es mit diesem auf sich hat, zeigt der Dokfilm «The Tiger Mafia». Zehn Jahre hat der Schweizer Tierfotograf Karl Ammann recherchiert; er reiste nach Vietnam, Burma oder China, gab sich als Käufer aus, filmte mit versteckter Kamera. So kam er den Hintermännern und Lieferketten auf die Spur.

Wir sehen, wie die Grosskatzen in der Wildnis gefangen oder in Zuchtfarmen herangezogen werden. Sie werden als Haustiere verkauft, zu Potenzmitteln und Souvenirs verarbeitet, in Restaurants als Delikatesse angeboten. Ein einträgliches Geschäft, in das auch Polizei und Politik verwickelt sind. Das Ausmass an Korruption macht fassungslos, die Bilder der Tierquälerei brennen sich ein. (ggs)

Auf Amazon Prime Video

972 Breakdowns

Dokumentarfilm von Daniel von Rüdiger, D 2020, 110 Min.

Von Deutschland über Russland und Alaska nach New York: Fünf junge Künstlerinnen und Künstler haben diesen Weg mit Motorrädern auf sich genommen. Über zwei Jahre brauchten sie dafür, fast tausend Pannen inklusive. Das Abenteuer haben sie in dieser Doku festgehalten. Sehr spannend ist das, und es gibt einige spektakuläre Bilder. (ggs)

Riffraff

Sa 21.8., 15.40 Uhr, Vorstellung in Anwesenheit der Filmcrew

Cinéma Solaire

Bei diesem Open-Air-Kino bringen die Zuschauer ihre eigenen Sitzgelegenheiten mit, ob Klappstuhl, Sitzkissen, Picknickdecke oder Sessel. Und auch den Regenschutz sollte man nicht vergessen. Betrieben werden die Vorführungen mit Solarstrom. Zu sehen gibts «I Am Greta», die Doku über Greta Thunberg, oder «As It Is in Heaven», einen schwedischen Film über einen weltberühmten Dirigenten, der sich nach einem Zusammenbruch in sein Heimatdorf zurückzieht. (ggs)

Do 19.8. bis Sa 22.8./Do 26.8. bis Sa 28.8., Lagerplatz, Winterthur

Das Cinéma Solaire findet auf dem Lagerplatz in Winterthur statt. Foto: Cinéma Solaire

Here We Are

Drama von Nir Bergman, IL/I 2020, 94 Min.

Die israelische Filmerin Dana Idisis hat einen jüngeren Bruder, Guy, der autistisch ist. Das beeinflusst ihr Schaffen immer wieder – sie hat Guy in der Doku «Seret Bar Mitzvah» porträtiert, ihre Serie «On the Spectrum» erzählt von einer WG autistischer Menschen. Das Drehbuch zu «Here We Are» schliesslich ist inspiriert von der Beziehung ihres Bruders zu ihrem Vater.

Aharon (Shai Avivi) hat seine Künstlerkarriere aufgegeben, um sich ganz um seinen erwachsenen, autistischen Sohn Uri (Noam Imber) zu kümmern. Die beiden sind festgefahren in der Routine, die Uri vorgibt: Er will ständig Charlie Chaplins «The Kid» schauen und isst fast nur Sternchen-Pasta.

Als Uri in ein Heim für betreutes Wohnen soll, versucht Aharon, mit ihm ausser Landes flüchten. Das Roadmovie ist bewegend, aber nie süsslich – Idisis’ genaue Alltagsbeschreibung verhindert Sentimentalitäten. Und die Hauptdarsteller machen ihre Sache grossartig. (ggs)

Lindenberg! Mach dein Ding

Biopic von Hermine Huntgeburth, D 2020; 139 min.

In den Siebzigerjahren ein Rockstar werden mit deutschen Texten? Alle raten Udo Lindenberg (Jan Bülow) davon ab. Doch er setzt sich durch. Trotz oder gerade wegen seines Vaters (Charly Hübner), der meinte: «Die Lindenbergs werden Klempner. Und sonst nix.» Von der grossen Karriere Udo Lindenbergs ist in diesem Film kaum etwas zu sehen, stattdessen erzählt Regisseurin Hermine Huntgeburth von Niederlagen, Demütigungen und Rückschlägen. Wie Jan Bülow diesen Helden spielt – zwischen Nonchalance, Panik und Ambition –, ist Extraklasse. (zas)

Fr 20.8., 21.15 Uhr, Open-Air-Kino Oerlikon, MFO-Park

Gregor Schenker ist Filmredaktor im Ressort Zürich Stadtleben. Ist seit 2012 beim «Tages-Anzeiger». Hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert und ab 2008 als Filmkritiker gearbeitet.

