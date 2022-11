Neue Bäckerei beim Bahnhof Wiedikon – Er packt scharfe Wurst in ein Süssgebäck Der Südfranzose Adrien Lopez verzaubert mit seiner neuen Bäckerei «Bred» den Kreis 4. Auf kleinstem Raum erschafft er kreatives Gebäck, zusammen mit seinem Bruder und seinem besten Freund. Emil Bischofberger

Oft melden sie vor Geschäftsschluss «ausverkauft»: Das Bred-Trio mit Bäcker Adrien Lopez (Mitte) und seinen Mitstreitern Guillermo Arroniz (links) und Alexandre Lopez. Foto: Dominique Meienberg

Wo kriegt man in Zürich nachmittags um drei etwas zu essen, wenn man so richtig Kohldampf hat? Glücklicherweise serviert das Café um die Ecke der Start-up-Bäckerei Bred auch um diese Zeit warme Sandwiches. Adrien Lopez nimmt einen grossen ersten Bissen. So paradox ist das Leben für den erfolgreichen Bäcker: Er stellt zwar täglich während zehn Stunden leckere Backwaren her. Doch diese finden derart reissenden Absatz, dass für ihn selber am Ende meist nichts mehr übrig bleibt.