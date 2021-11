Turbulenzen bei Bayern München – Er plaudert, bezieht Stellung, versöhnt – und seine Chefs schweigen Wo sind eigentlich die Vorstände Kahn und Salihamidzic? Den Krisenkommunikator gibt beim FC Bayern fast ausschliesslich der muntere Trainer Julian Nagelsmann. Philipp Schneider

Kommunikationstalent: Julian Nagelsmann muss derzeit vieles erklären und einordnen beim FC Bayern. Foto: Sebastian Widmann (Getty Images)

Es ist ja nun wahrlich nicht so, als würde es Julian Nagelsmann an einem Vergleichshorizont für schlimme Veranstaltungen mangeln. Er ist 34 Jahre alt. Eine Versammlung mit vielen Menschen in einem Raum hat er sicher früher schon mal erlebt, als sich Menschen noch versammelten, ohne über Aerosole nachzudenken. Gut, so viele Jahreshauptversammlungen wie Uli Hoeness hat er vielleicht noch nicht mitgemacht.

Das mag auch daran liegen, dass Hoeness bereits acht Jahre vor Nagelsmanns Geburt Manager beim FC Bayern wurde. Doch wer Trainer des FC Bayern wird, der ahnt ja, dass er nicht nur zu allen Jahreszeiten in Trainerkluft am Spielfeldrand stehen wird. Hin und wieder muss er auch in eine andere Rolle und ungewohnte Klamotten wie Lederhosen schlüpfen, nicht wahr?