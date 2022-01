Aus dem Obergericht Zürich – Er raste, um seine Frau zu retten – und wird freigesprochen Ein Mann raste mit 200 km/h über die A1, weil seine Frau – wie er sagt – eine Herzattacke hatte. Das Gericht sprach von einem «rechtfertigenden Notstand». Gregory von Ballmoos

Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten. Foto: Urs Jaudas

Hört man sich den Staatsanwalt an, wirkt die Geschichte wie ein klassisches Raserdelikt: Ein Mann leistet sich auf der A1 einen Tempoexzess. Er beschleunigt den mehr als 600 PS starken Chevrolet Camaro auf über 200 Kilometer pro Stunde. «Wenn man sonst nur Lieferwagen fährt, ist es schon reizvoll, mal zu testen, was so eine Karre hergibt», sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.

Den Camaro hatte sich der Mann von seinem Sohn ausgeliehen, um einen Bekannten in Wil zu besuchen. Auf dem Nachhauseweg blitzte man ihn auf der Höhe von Attikon.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den 55-jährigen Kroaten eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten und eine Busse von 2000 Franken. Eine einjährige Freiheitsstrafe ist das Mindesturteil bei einem sogenannten Raserdelikt. «Wer mit 200 km/h über die Autobahn fährt, geht das Risiko eines Unfalls mit Toten und Schwerverletzten ein», sagte der Staatsanwalt. Man müsse sich vorstellen, was ein Freispruch für die Sicherheit im Strassenverkehr heissen würde.