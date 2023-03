Fehlurteile in den USA – Er sass jahrzehntelang unschuldig hinter Gittern Für einen bewaffneten Raubüberfall bekommt Sidney Holmes 400 Jahre Haft. Der beteuert seine Unschuld – 34 verlorene Jahre später ist klar: Er hat recht. Das ist kein Einzelfall in den USA. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Sass seit 1989 unschuldig hinter Gittern: Sidney Holmes. Screenshot: NSBC

Man kann sich kaum vorstellen, was Sidney Holmes gefühlt haben muss, als er am vergangenen Montag seine Mutter zum ersten Mal seit 34 Jahren als freier Mann in seine Arme schliessen durfte. «Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass dieser Tag kommen würde», sagte Holmes vor dem Gefängnis im Bezirk Broward im US-Bundesstaat Florida. «Ich kann nicht beschreiben, was ich gerade fühle – ausser grosser Dankbarkeit.»