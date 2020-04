Nachruf auf Rudolf Fröhlich – Er schaufelte den Sand aus dem Getriebe der Tagi-Redaktion Rudolf Fröhlich baute ab 1962 die Lokalberichterstattung im «Tages-Anzeiger» aus. Nun ist der Gründervater des Zürich-Ressorts 93-jährig gestorben. Eva Uhlmann

29 Jahre beim Tagi, aus der analogen in die digitale Zeit: Rudolf Fröhlich. Bild: Archiv Tages-Anzeiger

Am 3. April ist der ehemalige «Tages-Anzeiger»-Redaktor und -Dienstchef Rudolf Fröhlich im Alter von fast 94 Jahren in einem Alters- und Pflegeheim im Tösstal gestorben. Nach Studien in Medizin, Philosophie und Geschichte wandte sich der gebürtige Schaffhauser dem Journalismus zu. 1962 kam er zum TA mit dem Auftrag, im Rahmen einer grösseren Zeitungsrenovation die damals noch im Inlandressort integrierte halbe Seite «Kanton Zürich» zu einem eigenständigen Ressort auszubauen. So kann Rudolf Fröhlich sozusagen als Gründervater des 1966 für autonom erklärten, später «Region» genannten Ressorts gelten.