So manches Kunstwerk hat Paul Sieber in seinem Leben geschaffen. Und so manches hat ihm seine Annalies abgekauft. Den unvollendeten Kopf aus Granit hätte sie ebenfalls gern erworben. Jahrelang fragt sie ihn vergeblich, wann er diese Arbeit für sie beendet. Er will sich nicht festlegen und verspricht, ihr einen neuen Kopf zu machen. Einen, den er vom ersten Schlag an für seine Lebenspartnerin fertigen wird.

An einem Mittwoch im vergangenen Juli geht er zu seinem Werkplatz – jenem verwunschenen Ort im äussersten Seefeldquartier, wo es für ihn keinen Feierabend und kein Wochenende gibt – und beginnt damit.

Es ist Mitte der 1970er-Jahre, als Paul Sieber die Grünfläche zwischen Strassenbrücke und Kibag-Areal beim Tiefenbrunnen von einem anderen Bildhauer übernehmen kann. Einen abgeschlossenen Raum hat der gartenartige Platz nicht. Ein Wellblechdach schützt einen Teil davon vor Niederschlag, doch Gewitterböen beschädigen den Schutz regelmässig.

Das Wetter aber kann Paul Sieber nichts anhaben. Täglich radelt er von seinem Zuhause nahe der Zürcher Langstrasse an den Stadtrand. Aber nie, bevor er nicht ausgiebig im Campo, der Bank oder dem Volkshaus am Helvetiaplatz ausgiebig den Tagi und die NZZ gelesen hat. Deshalb wird es kurz vor Mittag, bis er auf dem Werkplatz eintrifft und das Radio einschaltet. Lebenspartnerin Annalies Walter sagt im Gespräch: «Schallte SRF2 vom Areal, wussten alle: Paul ist am Werken.»

Trotz des Erfolgs bleibt er bescheiden

Meist bearbeitet Sieber da Steinbrocken. Mit Fräsen, Drechseln und Fühlen versucht er, dem harten Material das Wahre und Echte zu entlocken. Es entstehen archaische Skulpturen, die oft von Tiefgründigkeit und manchmal auch von einer Prise Humor zeugen. So etwa die 15 unnützen Steinwaffen. Wuchtig ist die monumentale Friedensskulptur «Die Saat ist aufgegangen» vor dem Café Boy, eine Spiralsäule auf roter Basis, die an die sozialdemokratische Zimmerwalder Konferenz 1915 erinnert.

Für die drei Jahreszahlen 1875, 1927, 2003 an der Seebahnstrasse beim Lochergut, den sogenannten Zahlenzug, weilt er Monate im Jura. Die Arbeit im Auftrag der SBB zu den einzelnen Ausbauetappen soll 2003 zur Eröffnung des neuen Bahntunnels nach Thalwil fertig sein. Regelmässig ist er auch auf dem Werkplatz. Kommt jemand, vom Radio angelockt, vorbei, nimmt er sich trotz hohem Zeitdruck stets Zeit für einen Schwatz und ein Glas Wein.

Manchmal suchen ihn auch Wildfremde auf, weil sie ihn für einen Meister im Pyramidenbau halten. Für die populäre naturwissenschaftliche Freiluftausstellung Phänomena, die 1984 beim heutigen Chinagarten stattfand, konzipiert er die sogenannte Kosmische Pyramide. Heute steht das vier Meter hohe und begehbare Werk aus Gotthardgranit-Blöcken auf dem Kanzleiareal. Die fremden Bewunderer habe er dann jeweils mit seinem spitzbübischen Lächeln abgespeist und gesagt, er habe einfach getüftelt, bis die Pyramide gestanden habe. Annalies Walter sagt: «Er rümpfte auch immer die Nase, wenn andere Werbeblöcke über die eigene Arbeit machten.»

Diese Bescheidenheit zeigt sich auch im Alltag. In seiner einfachen Dachwohnung steht kein Sofa. Zum Ausruhen reicht ihm das Bett. Bricht der Henkel einer Pfanne, befestigt er ihn mit einem Draht. Die wenigen Kleider, die er hat, flickt er stets selbst, obwohl ihm Annalies Walter diese Arbeit gern abnehmen würde. «Du musst nur schön sein», sagt er jeweils mit der ihm eigenen Mischung aus Charme und Schalk zu Annalies Walter.

Er konnte Lammhüftli kochen wie kein anderer

Schon Jahre bevor die beiden zusammenkommen, ist Paul Sieber von der Anmut der rothaarigen Bündnerin fasziniert, wenn sie sich gelegentlich im Seefeld auf dem Velo kreuzen und sich dabei grüssen. Er wiederum verkörpert für sie das typische französische Flair.

Im Jahr 2001 lernen sie sich dann an einem Anlass von Visarte richtig kennen – sie amtet beim Künstlerverband als Geschäftsführerin, er ist als Künstler anwesend. «An diesem Abend hat Paul mit seiner dezent charmanten und reflektierten Art den Nebenbuhler ausgestochen», sagt Annalies. Sie verabreden sich, er kocht für sie Lammhüftli, wie sie es noch nie gegessen hat. Sie philosophieren und politisieren nächtelang.



Aus der sachten Annäherung wird eine Liebesbeziehung, Zusammenziehen ist kein Thema. Paul hat es sich zusammen mit seinem damals jugendlichen Sohn Nemo im Kreis 4 gemütlich eingerichtet.

Mit beeinflusst wird diese «Lieber nicht zu viel wohnliche Nähe»-Haltung aber auch durch familiäre Erfahrungen in Pauls Vergangenheit. Als drittes von sechs Kindern wächst er in einem Haus auf einem lieblichen Hügel im Gürbetal auf. Als Selbstversorger müssen auch die Kinder vor der Schule mithelfen. Paul vergisst schon damals gern die Zeit, und so hört ihn sein jüngerer Bruder Hans in der Schule oft erst beim Klingeln die Treppe hochstürmen, wie er am Abdankungsfest erzählt. Statt Lesen und Rechnen möchte Paul ohnehin viel lieber Mistkäfer sammeln oder aus Tannenzapfen ein Kunstwerk basteln.

Da erstaunt es kaum, dass Paul vor dem Abschluss der Oberstufe seinem Berufsberater Kopfzerbrechen bereitet. Er sagt dem Experten, er würde gerne etwas mit Flugzeugen machen – diese nämlich zeichnet er fürs Leben gerne, oder er baut sie mit Passion aus Bausätzen zusammen. Doch der Berufsberater überzeugt ihn davon, zuerst ein Handwerk zu lernen. Er entscheidet sich für eine Steinmetzausbildung in Biel, auch, weil er der ländlichen Idylle entfliehen will. Nach einem prägenden Aufenthalt in Paris kommt Sieber nach Zürich und wird Anfang der 1960er-Jahre von Hans Fischli, dem Direktor der Kunstgewerbeschule, gefördert und Teil der Zürcher Künstlerszene, der Bildhauer und auch Schriftsteller Paul Nizon angehören.

Minimalist in allem

Paul Sieber entwickelt sich über die Jahre zu einem bedeutenden Teil in Zürichs Kunstlandschaft. Gleichwohl kann er sich durch die Aufträge, die er bekommt, meist nur knapp über Wasser halten. Umso mehr geniesst er es, wenn ihn Annalies zum Geburtstag gar mal in die feudale Kronenhalle ausführt – obwohl er sonst explizit auf Luxus pfeift.

Zu seinem eigenwilligen Künstlerdasein passt auch, dass er alles, was Zeit anbelangt, nie wirklich in den Griff bekommt. Oder dass er auf Reisen nach Burma oder Indien stets nur eine kleine Tasche mit dabeihat –egal, wie lang die Reise dauert.

Unabhängig davon, wo er ist, was er alles erleben kann – immer zieht eine Sehnsucht Paul Sieber zu seinem unvergleichlichen Freiluft-Atelier am Zürichsee zurück.

Statt des Steins trifft er das Bein

Auf seinem geliebten Werkplatz trifft er dann im vergangenen Juli beim Beginn des neuen Granitkopfs für seine Annalies mit dem scharfen Beil statt des Steins sein rechtes Schienbein. Die Wunde ist tief und blutet stark. Im Triemli lässt er sich verarzten und Schmerzmittel geben. Doch obwohl man im Spital insistiert, er solle zur Überwachung eine Nacht dableiben, geht der Freigeist nach Hause.

Bald aber entzündet sich die Wunde, ans Arbeiten ist nicht zu denken. Monatelang ist sein Körper geschwächt. Mehrmals bittet er seine Lebenspartnerin, doch auf dem Werkplatz das Radio anzustellen, damit es so wirke, als sei er da. Sie lässt das Dach des Werkplatzes renovieren, damit Sieber künftig bei der Arbeit besser geschützt ist.

Anfang Februar scheint es, als komme Paul Sieber wieder zu Kräften. Vielleicht auch, weil der letzte Schliff am Dach auf dem Werkplatz naht. Doch dann versagt eines Abends, als Sieber aufstehen will, sein Herz. Walter findet ihn am kommenden Morgen mit gefalteten Händen auf dem Bett. Der Granitkopf, den sie sich so sehr gewünscht hat, bleibt unvollendet.

