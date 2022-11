Herr Wyss, «Amok-Rentner» oder «Behördenschreck» sind die Begriffe, die viele Schweizerinnen und Schweizer mit dem Namen «Kneubühl» verbinden. Was bedeutet der Name für Sie?

Für uns Bieler war dieser 8. September 2010, als sich Peter Hans Kneubühl in seinem Haus verschanzte, ein einschneidendes Ereignis. Viele erinnern sich noch genau, was sie in den Stunden taten, als die Polizisten Kneubühls Haus umstellten, und auch in den zehn Tagen danach, als er sich im Wald versteckte. Ich wusste sofort, dass ich seine Geschichte verfilmen wollte.