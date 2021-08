Gewinner des Höhenflugs - Er singt FCZ-Lieder und packt seine Gegner am Kragen

Gewinner des FCZ-Höhenflugs – Er singt FCZ-Lieder und packt seine Gegner am Kragen Mirlind Kryeziu litt unter einem mysteriösen Problem und wurde von manchen schon abgeschrieben. Nun zeigt er, dass er ein ziemlich guter Fussballer ist. Christian Zürcher

Mirlind Kryeziu durchlebte ihm vergangenen Jahr schwierige Zeiten, nun gehört er zu den Gewinnern im Zürcher Höhenflug. Foto: Sabina Bobst

Seit letztem Wochenende ist es verbrieft: Mirlind Kryeziu hat wahnsinnig viel Kraft in seinen Armen. Im Derby kommt es zu einem Menschenauflauf, und Kryeziu ist mittendrin. Er packt Campana und Diani, als hätte er solche Handgriffe zertifiziert. Mit jeder Hand nimmt er einen GC-Spieler am Kragen und schüttelt sie hin und her – die beiden wissen nicht, wie ihnen geschieht.

Die Szene bietet einiges an Interpretationsspielraum. Man kann Kryeziu für seine rohen Sitten verurteilen, von überbordendem Selbstvertrauen sprechen oder einfach festhalten, dass da einer kraft seiner Geschichte nicht anders kann, als für seine Farben einzustehen und den Gegner zur Brust zu nehmen.