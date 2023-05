Unikum Ralph Boschung – Er sitzt seit Jahren im Formel-1-Labor fest Der Walliser Ralph Boschung fährt seit 2017 in der Formel 2 und hat dafür jeden Dollar selbst aufgetrieben. Jetzt nährt ein Krypto-Investor den Traum von der Formel 1. Samuel Waldis

Ralph Boschung ist 25 Jahre alt. Ziemlich alt für die Formel 2, die Fahrschule der Formel 1. Einen engen Kontakt in die Königsklasse hat er – dank eines Jobs als Simulator-Fahrer. Foto: Alex Caparros (Getty)

Selbstverständlich hat auch die Formel 2 zwecks Vermarktung ihre eigene Dokuserie: «Chasing the Dream». Vierte Folge der vierten Staffel, Szene am Jachthafen von Monaco: Ralph Boschung fährt Porsche und trägt Prada. An einem Fussgängerstreifen sagt er: «Lustige Geschichte. Hier ging einmal Charles Leclerc mit seiner Freundin über die Strasse. Ich hab ihn fast überfahren. Ich sah ihn nicht. Toter Winkel.»