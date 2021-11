Gefährliche Böller bei Sportanlässen – Er sprengte sich die Finger weg Ein YB-Fan zündete 2020 in der Meisternacht in Bern einen illegalen Sprengkörper. Doch handelte er dabei auch in verbrecherischer Absicht? Simon Wälti , Michael Bucher

Der Unfall mit dem Böller ereignete sich im Berner Breitenrainquartier an der Kreuzung von Spitalacker- und Beundenfeldstrasse. Foto: Raphael Moser



Es war die Nacht auf den 1. August 2020. Wenige Stunden zuvor hatte YB im leeren Stade de Tourbillon in Sitten den dritten Meistertitel in Folge geholt. Als am späten Abend der Titelhattrick feststand, tanzten und feierten die YB-Fans in der Aarbergergasse in der Berner Innenstadt und auf den Strassen im Breitenrainquartier. Später in der Nacht sollten die YB-Meisterspieler mit dem Car beim Stadion Wankdorf eintreffen, wo ihnen die Fans aus der Distanz und durch ein Gitter getrennt zujubeln konnten.

Zu dem Zeitpunkt war der YB-Fan R. M. (Name der Redaktion bekannt) bereits von der Ambulanz ins Spital gebracht worden. Denn gegen 1 Uhr in der Nacht beging der damals 34-Jährige bei der Kreuzung Beundenfeld- und Spitalackerstrasse eine folgenschwere Aktion. In Anwesenheit von weiteren rund 100 YB-Fans zündete R. M. einen in der Schweiz nicht zugelassenen Böller der Marke Gladiator. Doch offenbar detonierte dieser zu früh. Dadurch zog sich der YB-Fan schwere Verletzung an der rechten Hand zu. Teile des Daumens und des Zeigefingers sowie Weichteile des Mittelfingers mussten ihm danach amputiert werden.