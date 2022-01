Zürcher Musiklehrer verhilft zum Durchbruch – Er stand am Anfang von Faber und Laurent und Max Seit einem Jahrzehnt mischen junge Musikschaffende aus dem Kreis 8 die Szene in Zürich auf. Die Musikbegeisterung im Quartier kommt nicht von ungefähr. Hanna Fröhlich

Für seine Schüler, wie Max Kämmerling, Sänger bei Laurent & Max, war Janos Szenogrady mehr als ein Lehrer. Foto: Dominique Meienberg

Über eine steinerne, alte Treppe, durch ein Gittertor und dann einen langen unterirdischen Gang gelangt man in den Bandraum des Schulhauses Bungertwies, das oberhalb des Seefelds liegt. Die Wände schallverdichtet, Verstärker, Gitarren und ein grosses Schlagzeug stehen im Raum. Auf dem Instrument steht «R. Daneel Olivaw», der Name einer neuen Rockband von Max Kämmerling, die er zusammen mit Jakob Zimmermann und Mattia Spek, Schlagzeuger bei der Band Mr. Ray, gegründet hat. Kämmerling selbst ist Mitglied des Duos Laurent & Max, Gitarrist bei Steiner & Madlaina, bei Max and the Mcforelles und bei Faber.