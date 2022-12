Frankreichs Ukraine-Hilfe – Er stellt sich an die Seite Selenskis – und wirbt für Putin Präsident Emmanuel Macron irritiert mit Forderungen nach «Sicherheitsgarantien» für Russland und lädt zugleich zu Hilfskonferenzen für die Ukraine nach Paris ein. Das führt zu Kritik und Verwirrung. Kathrin Müller-Lancé aus Paris

Eine Freundschaft mit Misstönen: Der französische Präsident Emmanuel Macron umarmt bei einem Treffen im Sommer in Kiew seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski. Foto: Ludovic Marin (AFP)

Hätte der Termin nicht schon weit im Voraus festgestanden, könnte man fast meinen, es handle sich um den Versuch einer Schadensbegrenzung: Am Dienstag lädt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gleich zu zwei Ukraine-Hilfskonferenzen nach Paris ein; die eine richtet sich an französische Unternehmen, die andere legt den Fokus auf die Politik. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird bei beiden per Video zugeschaltet. Ziel sei es, der Ukraine in diesem Winter schnellstmöglich die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauche, hiess es im Vorfeld aus dem Élysée-Palast. Man habe bei der Vorbereitung mit der Ukraine Hand in Hand gearbeitet.