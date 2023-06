Nachruf auf Cormac McCarthy – Er traute den Menschen alles zu, im Guten wie im Schlechten Weit abseits des Berühmtheitszirkus, in der Weite und Leere New Mexicos, sass der Schriftsteller Cormac McCarthy an seiner Olivetti und schuf Weltliteratur. Nun ist er mit 89 Jahren gestorben. Alex Rühle

Dieser ferne Blick auf die Zivilisation: Der Schriftsteller Cormac McCarthy im Jahr 2007. Foto: Keystone

Das Inzest-Baby, das in «Draussen im Dunkel» im Wald zurückgelassen wird. Die explizit beschriebene Schändung einer Toten in «Ein Kind Gottes». Der psychopathische Killer, der in «Kein Land für alte Männer» für seine Auftragsmorde am liebsten ein Bolzenschussgerät verwendet. Das Leben ist in den Büchern von Cormac McCarthy meist grausam, und man hat schon viel erreicht, wenn man einfach nur überlebt.

Kein Wunder also, dass diese Düsternis seiner Romane auf die Beschreibung seines Wesens abfärbt. In den meisten Nachrufen heisst es jetzt, er sei ein menschenscheuer, knurriger Alter gewesen, so eine Art «grumpy old superstar» des Literaturbetriebs, der am kargen Urgrund des Seins lauschte. Darum zum Anfang mal ein paar Überraschungssätze von ihm: «Ich möchte im Grunde nur das Leben geniessen und hab eigentlich immer eine gute Zeit.»

Tatsächlich sagt er, wie viele von uns, dass er am liebsten im Bett bleibt.

Oder hier, aus einem Porträt von 1975: «McCarthy ist äusserst sympathisch, fast schon betörend. Er kann sehr humorvoll erzählen und nimmt nie den Status eines ‹Unberührbaren› an, mit dem sich andere Autoren umgeben. Tatsächlich sagt er, wie viele von uns, dass er am liebsten im Bett bleibt. ‹An manchen Tagen hole ich meine Bücher und meine Schreibmaschine und bleibe einfach den ganzen Tag dort – oder sogar ein paar Tage.›»

Seine ersten Romane verkauften sich kaum

Cormac McCarthy wurde 1936 als Sohn eines Juristen in Providence, Rhode Island, geboren und wuchs in Knoxville, Tennessee, auf, fühlte sich aber von Anfang an nicht recht zu Hause im gutbürgerlichen Umfeld der Familie. «Ich habe früh gewusst, dass ich nie ein ehrenwerter Bürger sein würde», sagte er mal, «die Schule habe ich vom ersten Moment an gehasst.» Das Physik-Studium brach er ab, stattdessen wurde er 1953 Pilot bei der Air Force, wo er sich durch sehr viele Bücher las, am liebsten die von Dostojewski, Melville und Faulkner.

Seine ersten, stark von der Faulkner-Lektüre beeinflussten Romane verkauften sich kaum, aber das war ihm auch nicht wichtig, er wusste immer um sein Können. «Ich glaube, ich könnte so einen Pageturner in 30 Tagen runterreissen», sagte er in einem frühen Interview. «Das würde in den zehn Jahren, die ich schreibe, auf 120 Bücher rauslaufen, von denen sicher irgendeines ein Bestseller geworden wäre.»

McCarthy bei der Buchpremiere zu «The Road» («Die Strasse») in New York im Jahr 2009. Foto: Keystone

Der Erfolg kam dann mit dem fast schon romantischen Anti-Western «All die schönen Pferde»: John Grady Cole, der hellste Held in McCarthys düsterem Universum, ist ein 16-jähriger Texaner, der sich nirgends so wohlfühlt wie auf der Farm seines Grossvaters. Der Grossvater stirbt, die Farm soll verkauft werden, der Junge in die Stadt ziehen – stattdessen sattelt er auf und zieht mit einigen seiner geliebten Pferde nach Mexiko, um trotz allem ein Cowboy zu werden.

Ein grosser Naturschriftsteller

Einmal träumt er davon, wie er neben seinen Tieren herläuft, «in jenem Einklang, der die Welt selbst ist und den man nicht aussprechen, sondern einzig lobpreisen kann». In einem anderen Traum sieht er die Pferde durch menschliche Ruinen ziehen, «wo eine Ordnung der Welt gescheitert und alles eventuell in die Steine Gemeisselte längst verwittert ist».

Dieser ferne Blick auf die Zivilisation und unsere Zeit wird dann das Hauptthema in dem Roman «Die Strasse», in dem ein Vater und dessen Sohn durch das nukleare Nieselgrau einer postapokalyptischen Welt irren; menschenleere Siedlungsreste, in denen all die Relikte unserer glitzernden Gegenwart, die BMW, Kreditkarten, Cola-Flaschen, so sinnlos wirken wie ausserirdische Schriftzeichen. Vater und Sohn haben nicht mal mehr Namen. Was war das Tapferste, das du je getan hast?, fragt der Junge einmal. Dass ich heute Morgen aufgestanden bin, antwortet der Mann. – Das grosse humanistische Projekt schrumpft hier zusammen auf den Willen, zu überleben, ohne töten zu müssen.

Er war ein grosser Naturschriftsteller, Lichtnuancen, Windmetaphern, Steinformationen, der Südwesten der USA ist in den späten Romanen so weit und rein und sandgefüllt wie eine biblische Landschaft. Dementsprechend elementar sind meist die Dialoge, sie ähneln Wüstenpflanzen, nur das Nötigste, von der Sonne gegerbt, aber jedes harte Blatt strotzend voll mit lebendigem Wasser. Dazu passt stilistisch, dass er nie Anführungszeichen setzte, schliesslich gebe es schlichtweg keinen Grund dafür, die Buchseiten mit «komischen kleinen Zeichen zu überstreuen».

Das Bild als knorriger Einzelgänger wird ihm nicht gerecht

Manchmal hatte der hohe Ton der Beschreibung neben der knurrenden Lakonie der Dialoge und dem harten Pragmatismus seiner Figuren was fast Komisches, so als würde sich Clint Eastwood mit Dorothee Sölle unterhalten.

Harold Bloom schrieb vor Jahren schon, McCarthy sei einer der vier wichtigsten amerikanischen Autoren, neben Philip Roth, Don DeLillo und Thomas Pynchon. Mit dem teilte er die Aversion gegen den Literaturbetrieb. Der «New Yorker» sprach von McCarthys «granithafter Indifferenz seinen Lesern gegenüber», keine Blurbs, keine Lesungen. «Wir lebten in totaler Armut», erzählte seine erste Frau mal rückblickend. «Wir haben uns im See gewaschen. Einmal rief jemand an und bot ihm 2000 Dollar dafür, dass er an der Universität über seine Bücher spricht. Er antwortete, alles, was er zu sagen habe, stehe schon auf den Seiten dieser Bücher. Also haben wir auch in der nächsten Woche nur Bohnen gegessen.»

«Eine Menge Autoren, von denen man denkt, sie wären gut, finde ich eigenartig.» Cormac McCarthy

Wegen dieser Distanz zu all dem Ruhmeszirkus wurde er dann oft als knorriger Einzelgänger beschrieben, aber das wird ihm nicht gerecht. Er war dreimal verheiratet, hinterlässt zwei Kinder und zwei Enkel und hatte bis zuletzt auch eine soziale Heimat, das Santa Fe Institute (SFI), ein Thinktank für Naturwissenschaftler, gegründet von seinem Freund, dem Nobelpreisträger Murray Gell-Mann. McCarthy hatte dort ein Büro und liebte es, die Physiker und Mathematiker in seinen Schreibpausen über Quantenprobleme und schwarze Löcher auszufragen.

Die Olivetti für 254’000 Dollar versteigert

Er sammelte deren Manuskripte, so wie andere Autografen von Faulkner oder Proust zusammentragen (den er eh nicht leiden konnte, weil er sich «nicht mit den Fragen von Leben und Tod beschäftigte. Für mich ist das keine Literatur. Eine Menge Autoren, von denen man denkt, sie wären gut, finde ich eigenartig.») 2009 versteigerte er die Olivetti, auf der all seine Bücher entstanden waren, für 254’000 Dollar und spendete das Geld an das SFI zum Dank dafür, dass sie ihn in ihrer Mitte aufgenommen hatten. Am nächsten Tag kaufte er sich genau dasselbe Modell einer Olivetti für 20 Dollar und schrieb weiter.

Nach dem Welterfolg von «Die Strasse» war es lange still um McCarthy, bis eine aus dem Santa Fe Institute geleakte Aufnahme die Umrisse eines neuen Romans erahnen liess: Offenbar würde es um ein junges, weibliches Mathematik-Genie gehen, das sich im Gespräch mit seinem Therapeuten befand. Auf der Aufnahme war die Stimme von David Krakauer zu hören, ein enger Freund McCarthys und Professor für komplexe Systeme, der einen «ausgewachsenen McCarthy 3.0» ankündigte.

Die letzten Romane schritten noch einmal all das ab, was McCarthy der Spezies Mensch zutraute.

Doch dann wieder: fast zehn Jahre lang Stille. Bis im vergangenen Jahr der Roman doch noch erschien, mit dem eigentlich schon gar nicht mehr zu rechnen war; ein Roman in zwei Büchern, die gleichzeitig publiziert wurden: «Der Passagier» und «Stella Maris».

Es geht darin um ein inzestuöses Geschwisterpaar, dessen Eltern sich beim Manhattan Project kennen gelernt haben, Kinder der Atombombe, Sprösslinge der grossen prometheischen Wende, dem Moment, in dem die Menschheit die Götter endgültig beerdigt und den Schlüssel zu ihrem eigenen Schicksal selbst in die Hand genommen hat. Beide Geschwister sind mit diesem Erbe völlig überfordert. Es sollten seine letzten Romane sein, und sie schritten noch einmal all das ab, was McCarthy der Spezies Mensch in einem Universum, in dem sie ganz auf sich allein gestellt ist, zutraute, nämlich alles, im Guten wie im Schlechten. Jetzt ist Cormac McCarthy im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Santa Fe gestorben.



