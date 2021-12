Thronfolger in Andermatt – Er übernimmt das Tourismus-Imperium von Samih Sawiris Der 64-jährige Investor will kürzertreten und übergibt Orascom an seinen Sohn Naguib. Der hat sich mit gerade einmal 30 Jahren bereits einen Namen im Silicon Valley gemacht. Eva Novak Angelika Gruber Markus Diem Meier Edith Hollenstein

War bislang eher selten in Andermatt: Sawiris’ Sohn Naguib. Foto: Orascom Development Holding

Er habe von seinem Vater nichts bekommen ausser den guten Namen. Diese Geschichte erzählt der Tourismus-Investor Samih Sawiris gern. Nicht einmal Geld für sein Studium in Deutschland habe der Vater – ein erfolgreicher ägyptischer Unternehmer – lockergemacht, ganz nach dem Credo: «Du hast einen guten Namen, für den Rest musst du selber sorgen.» So schildert es ein Kenner der Familie Sawiris.

Der Karriere von Samih Sawiris war das nicht hinderlich. Unter dem Dach der Orascom Development Holding baute er in den vergangenen Jahrzehnten ein Tourismus-Imperium auf, das von Resorts in Ägypten über solche in Marokko und Montenegro bis hin zum Luxushotel Chedi in Andermatt reicht. Nun will der 64-Jährige etwas kürzertreten.