Das wilde Leben des ZSC-Assistenten – Er verlor fast ein Auge – doch er bereut nichts Peter Popovic möchte bei den ZSC Lions die Tugenden verbreiten, die ihm eine reiche NHL-Karriere eintrugen. Ab und zu drückt beim Schweden sein serbisches Temperament durch. Simon Graf

Er spielte mit Gretzky und Jagr, nun will er den ZSC Lions Beine machen: Peter Popovic. Foto: Sabina Bobst

Die Bilder gingen durch die Hockey-Schweiz: Peter Popovic stieg auf die ZSC-Bank und schrie seinen Ärger aus vollem Hals heraus. Man musste befürchten, dass er übers Plexiglas klettern und zu Lausannes Coach John Fust hinüberspringen würde, so aufgebracht war der ZSC-Assistenzcoach. «Ich bin Schwede durch und durch, aber da drang wohl meine serbische Herkunft durch», sagt Popovic schmunzelnd. Es war der Crosscheck Mark Barberios ins Gesicht von ZSC-Stürmer Garrett Roe, der ihn an diesem Sonntagnachmittag im November so in Rage versetzte.

Das Bild des tobenden Popovic passt eigentlich nicht zum 53-Jährigen. Er kenne kaum einen liebenswürdigeren Menschen als ihn, sagt ein schwedischer Journalistenkollege. ZSC-Sportchef Sven Leuenberger beschreibt ihn als zugänglich und lustig. Als einen, bei dem die Spieler auch einmal ihr Herz ausschütten könnten. Aber Leuenberger weiss, wieso sich Popovic so aufregte: «Er war als Spieler einer, der stets knallhart spielte, sich aber an einen Kodex hielt. Ihm war eine Schlägerei Auge in Auge viel lieber als ein Foul von hinten. Solch fiese Attacken sind für ihn das Letzte.»