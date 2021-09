Was isst Zürich (Teil 2) – Er versorgt die Stadt mit knackigen Rüebli Bauer Christian Rathgeb produziert im Weinland im grossen Stil Biorüebli für die Stadt. Sie sind das beliebteste Gemüse aus Ökoproduktion. Ev Manz

Christian Rathgeb hat den elterlichen Betrieb in Unterstammheim 1994 auf Bio umgestellt. Foto: Urs Jaudas

Das biologische Gewissen Zürichs lagert im nordöstlichsten Zipfel des Kantons, ist orange und heisst Bolero. Herr darüber ist Christian Rathgeb. Er sät auf dem Rohräcker in Unterstammheim jene Biorüebli, die über Coop und Migros in der Znünibox der Schulkinder in Leimbach und geraffelt in Höngg auf dem Mittagstisch landen. Sie gelten als besonders süss und knackig.

Rüebli sind in der Stadt Zürich das beliebteste Biogemüse. Eines von fünf gegessenen Rüebli stammt aus ökologischem Anbau, im Detailhandel wird ein Viertel der Gesamtmenge in Bioqualität verkauft. Das Potenzial für die regionale Versorgung liegt bei rund 40 Prozent, könnte aber noch verdoppelt werden. Das zeigt die Studie «Was isst Zürich?» der Stadt Zürich.